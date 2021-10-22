BIST 1.469
DOLAR 9,60
EURO 11,18
ALTIN 553,24
HABER /  GÜNCEL

Askerlik yerleri sorgulama işlemi 2021 nasıl yapılır?

Askerlik yerleri sorgulama işlemi 2021 nasıl yapılır?

2021 yılında ekim, kasım, aralık gidecek olan kişilerin sınıflandırma sonuçları ve Askerlik yerleri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, askerlik yerleri 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak

Abone ol

e-Devlet askerlik yeri sorgulama sayfası ekim, kasım ve aralık ayında askere alınacak adaylar tarafından kullanılacak. Askerlik yerleri için e-devlet MSB sayfasına giriş yaparak sorgulama yapılabilecek. İşte askerlik yerleri sorgulama detayları..

MSB bünyesinde görev alacak olanların merakla beklediği açıklama için gözler Milli Savunma Bakanlığı’nda ve e-Devlet’te olacak. Peki, yerler hangi tarihte açıklanacak, hangi celp ne zaman sevk edilecek?

Askerlik yerleri ne zaman açıklanır: Ekim, kasım ve aralık celplerinin sınıflandırma sonuçları ile askerlik yerleri 22 Ekim 2021 günü ilan edildi. Adaylar buradaki sınıflandırma sonucuna göre silahaltına alınacakları dönemi bekleyecek.

Ekim, Kasım, Aralık celbi sevk tarihleri ne zaman: 

25-26 Ekim’de ekim ayı celbi hem kovid-19 test sonucunu alacak hem de sevk belgesini alarak görevine başlayabilecek. Bu tarihler ikinci grup için kasım ayında 22-23 Kasım ve üçüncü grup için aralık ayında 20-21 Aralık olarak.

Askerlik yerleri nasıl öğrenilir: Er adayları celp dönemlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan er adayları hizmet adını yazarak yer bilgisini görüntüleyebilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Pandeminin küresel etkisi: Bu değişimi 10-15 yıl sonra anlayacağız
Pandeminin küresel etkisi: Bu değişimi 10-15 yıl sonra anlayacağız
MİT operasyonuyla Özbekistan'dan getirilen FETÖ sanığı Gürbüz Sevilay'ın tahliyesine itiraz edildi
MİT operasyonuyla Özbekistan'dan getirilen FETÖ sanığı Gürbüz Sevilay'ın tahliyesine itiraz edildi
Konya'da süt banyosundan beraat etti, dava açmaya hazırlanıyor
Konya'da süt banyosundan beraat etti, dava açmaya hazırlanıyor
Bu sene Cumhuriyet'in kaçıncı yılı 2021 29 Ekim'de Cumhuriyet kaç yaşında?
Bu sene Cumhuriyet'in kaçıncı yılı 2021 29 Ekim'de Cumhuriyet kaç yaşında?
Deniz otobüsünde cinsel taciz! İlk duruşmada 4 yıl 2 ay hapis
Deniz otobüsünde cinsel taciz! İlk duruşmada 4 yıl 2 ay hapis
Konya'da küfür kavgası! Aşçı, garsonu bıçaklayarak öldürdü
Konya'da küfür kavgası! Aşçı, garsonu bıçaklayarak öldürdü
Halk TV'de istifa şoku! 'Benim için bitti' diyerek duyurdu
Halk TV'de istifa şoku! 'Benim için bitti' diyerek duyurdu
100 inşirah suresi faziletleri cuma günü ne zaman okunur?
100 inşirah suresi faziletleri cuma günü ne zaman okunur?
Özelleştirme İdaresi Başkanlığına 15 uzman yardımcısı alınacak
Özelleştirme İdaresi Başkanlığına 15 uzman yardımcısı alınacak
Altay tankı motoruyla ilgili imzalar resmen atıldı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu
Altay tankı motoruyla ilgili imzalar resmen atıldı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu