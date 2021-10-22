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MİT PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen'i beraberindeki 2 teröristle etkisiz hale getirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
MİT PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen'i beraberindeki 2 teröristle etkisiz hale getirdi

MİT'in, Irak'ın Kerkük kırsalında düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen, beraberindeki 2 teröristle etkisiz hale getirildi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren terör örgütü PKK/KCK'nın üst düzey yöneticilerine yönelik operasyonları devam ediyor.

Son olarak Gara Sahası'ndaki tüm kadın teröristlerin sorumluluğunu yürüten Şilan Guyi kod adlı Taybet Bilen, MİT tarafından Kerkük'ün kuzeyinde hedef alındı.

Yerel ajan ağı tarafından adım adım izlendi

Edinilen bilgiye göre, Şilan Guyi kod isimli Taybet Bilen'in hareketi, bölgedeki yerel ajan ağı tarafından adım adım izlendi, ardından, beraberindeki 2 PKK/KCK'II teröristle birlikte Kerkük kırsalında etkisiz hale getirildi.

1999 yılında Mahmur kampından katılmış

Örgütün kadın yapılanması YJA-STAR ve PAJK bünyesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Şilan Guyi kod adlı Taybet Bilen'in 1999 yılında Mahmur' dan terör örgütü PKK/KCK'ya katıldığı, 2004-2007 yılları arasında Şırnak/Gabar bölgesinde terör örgütünün eylemlerini organize ettiği öğrenildi.

2013'te Suriye'de görevlendirilmiş

Öte yandan terörist Bilen’in, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye'deki varlığını artırması yönündeki kararı çerçevesinde, örgütün güvendiği kadrolardan olması nedeniyle 2013 yılında Suriye'de görevlendirildiği, bu dönemde örgüte YPG adı ile katılım sağlayan grupları organize ettiği, akabinde Suriye/Ayn El Arap'ta YPJ komutanı olduğu, 2015 yılında da Suriye/Kamışlı 'da görevlendirildiği öğrenildi. Ayrıca, 2019 yılında PKK/KCK terör örgütünün sözde Sincar Kadın Sorumlusu olduğu, 2021 yılından itibaren Gare Sahası Yönetimi'nde yer aldığı, aynı zamanda YJA Star Konsey üyesi olduğu, öğrenildi.

170 kilometre derinlikte operasyon

Öte yandan edinilen bilgiye göre, MİT'in, operasyon yaptığı bu bölgenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin, terörle mücadele tarihinde, Kerkük kırsalında (sınırlarımızdan 170 km derinlikte) yaptığı ilk operasyon olma özelliği taşıması nedeniyle, son dönemde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan en nitelikli operasyonlardan biri olarak kayıtlara geçtiği belirtiliyor.

     

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