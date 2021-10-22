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VGM burs başvurusu 2021 ne zaman başvuru ekranı

VGM burs başvurusu 2021 ne zaman başvuru ekranı

VGM ortaöğrenim bursu için başvurular 15 Ekim ve 30 Ekim tarihleri aralığında online olarak gerçekleştiriliyor. Başvurular kurumun internet sitesi vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınıyor. Peki VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM burs ücreti ne kadar?

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Her yıl binlerce kişi tarafından araştırılan VGM bursları 2021 yılında ne zaman başlayacak ve şartları ne olacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve orta öğrenim öğrencilerine karşılıksız burs veriyor. VGB bursu başvurusu 2021 yılında 15 Ekim'de başlayacak.  2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapıldı ve ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL olarak açıklandı.

Başvurular kurumun internet sitesi vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınıyor. Peki VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM burs ücreti ne kadar? İşte başvuru ekranı ve detaylar

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 
Giriş Ekranında “Ad”, “Soyad”, Doğum Tarihi”, “Baba Adı”, “T.C. Kimlik Numarası”, “Kimlik Türü” alanları ile “Güvenlik Doğrulama” ve “Kişisel Verilerin İşlenmesi Açıklama Metni” alanları yer almaktadır. Bu alanları doldururken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

1- Bu alanda girilen bilgilerin tamamı BÜYÜK HARFLER ile doldurulmalıdır.

2- Bu alanlara girilen nüfus bilgileri öğrencinin nüfus cüzdanındaki/kimlik kartındaki bilgiler ile aynı olmalıdır. Aksi takdirde sistem uyarı vererek, yanlış giriş yapılan alana sizi yönlendirecektir. Bu alanda en son alınan kimlik bilgileri kullanılmalıdır. Öğrenciye ait kimlik kartı varsa başvuru formunda nüfus cüzdanına ait bilgiler girilemez. Bu ekranda özellikle isim bilgisi girilen alanlarda isimden önce ya da sonra boşluk bırakılmamaya dikkat edilmelidir.

3- Doğum Tarihi alanında ggaayyyy, gg.aa.yyyy, gg/aa/yyyy olacak şekilde gün, ay ve yıl arasına herhangi bir şey yazılmadan giriş yapılabileceği gibi gün, ay, yıl arasına nokta (.) ya da eğik çizgi (/) eklenerek de giriş yapılabilir.

VGM BURS BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR? 
2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir

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