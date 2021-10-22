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'Her şey çok ucuz' deyip akın ettiler! Bagajlarda yer kalmadı: İstanbul esnafı satış için Edine'de

'Her şey çok ucuz' deyip akın ettiler! Bagajlarda yer kalmadı: İstanbul esnafı satış için Edine'de

Euro'ya endeksli Bulgar Levası'nın 5.74 liraya ulaşmasını fırsat bilip alışveriş için Edirne’deki Ulus Pazarına akın eden Bulgaristan vatandaşları, aldıklarını taşımakta güçlük çekti, araçlarının bagajlarında yer kalmadı.

'Her şey çok ucuz' deyip akın ettiler! Bagajlarda yer kalmadı: İstanbul esnafı satış için Edine'de

Edirne'de, her Cuma günü kurulan ve ‘sosyete pazarı' olarak adlandırılan Ulus Pazarına gelen Bulgaristan vatandaşları, aldıkları ürünleri taşımakta zorluk çekti.

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'Her şey çok ucuz' deyip akın ettiler! Bagajlarda yer kalmadı: İstanbul esnafı satış için Edine'de

Özellikle sabahın erken saatlerinde yerli halktan daha kalabalık olduğu görülen Bulgaristan vatandaşlarının, pazarı adeta talan ettikleri kameralara yansıdı. 

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'Her şey çok ucuz' deyip akın ettiler! Bagajlarda yer kalmadı: İstanbul esnafı satış için Edine'de

Giyimden, kozmetiğe, temizlik ürünlerinden gıdaya hemen hemen tüm kalem ürünlerden poşet poşet alan Bulgaristan vatandaşları, araçlarının bagajlarını tıka basa doldurdu.

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'Her şey çok ucuz' deyip akın ettiler! Bagajlarda yer kalmadı: İstanbul esnafı satış için Edine'de

Bulgaristan’dan Edirne’ye defalarca geldiğini söyleyen Faik Teyfik, Edirne’de fiyatların çok daha ucuz olduğunu, beğendikleri eşyaları pazardan aldıklarını belirtti.

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