Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'baldızla zina' açıklaması

Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından hazırlanan 'Fetvalar' kitabında, 'Baldızıyla zina eden kişinin hanımı boş olur mu' sorusuna nikah bozulmayacağı fetvası verildiği iddia edilmişti. Diyanet İşleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, bazı medya mecralarında bir fetvayla ilgili çıkan haberlerin çarpıtma olduğunu kaydederek, "Bu kadar net bir konuda algı operasyonlarıyla zihinleri bulandırmaya çalışmak insanlık dışı bir davranıştır" açıklamasında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bazı medya mecralarında bir fetvayla ilgili çıkan haberler in çarpıtma olduğunu kaydederek, "Bu kadar net bir konuda algı operasyonlarıyla zihinleri bulandırmaya çalışmak insanlık dışı bir davranıştır" açıklamasında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Birtakım medya mecralarında 2015 yılında basılan bir kitapta geçen ifadeler bağlamından koparılarak ve çarpıtılarak Diyanet İşleri Başkanlığımızla ilgili insaftan, vicdandan, gerçeklikten yoksun paylaşımlar yapıldığı görülmektedir.

Din İşleri Yüksek Kurulu vatandaşlarımız tarafından sorulan sorulara İslam'ın temel kaynakları doğrultusunda cevaplar veren yetkin bir kuruluştur. Fetva konusunda İslam hukukunda köklü bir gelenek ve güçlü bir usul vardır. Nasıl fetva verileceği ve fetvanın sonuçlarının nasıl uygulanacağı bu metodolojiye göre belirlenmektedir. Tüm bunları göz ardı ederek fıkhi metinler ve hükümler üzerine yorum yapmak, yanlış anlaşılmalara ve vahim sonuçlara yol açacak büyük bir cehalettir.

Bir kez daha ifade edelim ki zina Allah'ın açıkça haram kıldığı çirkin bir fiil ve büyük bir günahtır. Bu menfur davranışın aile çevrelerine taşınması, aynı zamanda korkunç bir ahlaki yozlaşma ve toplumsal felakettir. Her mümin tarafından bilinen bu kadar net bir konuda algı operasyonlarıyla zihinleri bulandırmaya çalışmak insanlık dışı bir davranıştır" denildi.