Lüferin kilosu 25 liraya kadar düştü! Nesli tükenmek üzere olan lüfer nasıl bollaştı müsilaj ile ilgisi ne?

Lüfer balığı nedir? Çinekop ve sarıkanatla ne alakası var?

Lüfer, çinekop balığının büyümüş hali olarak da bilinir. Lezzetiyle herkesin çok sevdiği lüferin en küçük haline 'Defneyaprağı' denilir.

Avlanması ve satılması yasak olan 10 cm'ye kadar büyüklüğe ulaşan Lüfer yavrusudur. 0-50 gr ağırlığındadır.

Çinekop: 15–18 cm arasındaki uzunluğa ulaşan lüfer yavrusudur. Ağırlığı 55-65 gr arasındadır. Avlanması, satılması yasaktır.

Sarıkanat: 18–25 cm büyüklüğe ulaşan lüfer yavrusudur. 75-110 gr ağırlığa ulaşır. 18 cm.den küçüğünün avlanması ve satılması yasaktır.

Lüfer: 28 cm uzunluktan sonraki lüfer türlerinin genel adıdır. Ağırlığı 125 ila 333 gr arasında gelir. Avlanması ve satılması serbesttir. Özellikle 35 cm'e kadar olanı lüfer olarak adlandırılır.

Kofana: 35 cm'den büyük olan Lüferler bu adla anılırlar. Ağırlıkları 500 gr'ı geçer. Avlanması ve satılması serbesttir fakat nadir olarak görülmektedirler.

Sırtıkara: Lüferin 50 cm ve daha büyük boyda olanına verilen ad. Avlanması ve satılması serbesttir fakat uzun zamandır Türkiye denizlerinde rastlanmamıştır.