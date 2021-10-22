Lüferin kilosu 25 liraya kadar düştü! Nesli tükenmek üzere olan lüfer nasıl bollaştı müsilaj ile ilgisi ne?
Balık sezonunun başlamasıyla birlikte tezgahlar İstanbul'un simgesi lüferle dolup taşıyor. Yakın zamana kadar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan lüferin fiyatı 25 liraya kadar düştü. Peki lüfer neden birden bire bu kadar bollaştı?.. Uzmanları cevap verdi...
İstanbul'un simgelerinden biri olan hatta 19. yüzyılın ikinci dönemine de ismini veren lüfer balığı, son yıllarda yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. 2000'lerin başında, yok olmaması için uğruna kampanyalar düzenlenen lüferin kaderi, Marmara Denizi'ni kaplayan müsilaj ile değişti. İşte lüferin yeniden bu kadar güçlü bir biçimde geri dönmesi ve fiyatının dip yapmasına neden olan şeyler...
Lüfer balığı nedir? Çinekop ve sarıkanatla ne alakası var?
Lüfer, çinekop balığının büyümüş hali olarak da bilinir. Lezzetiyle herkesin çok sevdiği lüferin en küçük haline 'Defneyaprağı' denilir.
Avlanması ve satılması yasak olan 10 cm'ye kadar büyüklüğe ulaşan Lüfer yavrusudur. 0-50 gr ağırlığındadır.
Çinekop: 15–18 cm arasındaki uzunluğa ulaşan lüfer yavrusudur. Ağırlığı 55-65 gr arasındadır. Avlanması, satılması yasaktır.
Sarıkanat: 18–25 cm büyüklüğe ulaşan lüfer yavrusudur. 75-110 gr ağırlığa ulaşır. 18 cm.den küçüğünün avlanması ve satılması yasaktır.
Lüfer: 28 cm uzunluktan sonraki lüfer türlerinin genel adıdır. Ağırlığı 125 ila 333 gr arasında gelir. Avlanması ve satılması serbesttir. Özellikle 35 cm'e kadar olanı lüfer olarak adlandırılır.
Kofana: 35 cm'den büyük olan Lüferler bu adla anılırlar. Ağırlıkları 500 gr'ı geçer. Avlanması ve satılması serbesttir fakat nadir olarak görülmektedirler.
Sırtıkara: Lüferin 50 cm ve daha büyük boyda olanına verilen ad. Avlanması ve satılması serbesttir fakat uzun zamandır Türkiye denizlerinde rastlanmamıştır.
Lezzeti ve besin değerinin yüksekliğinden dolayı en çok tercih edilen balıklardan lüfer, bugünlerde bol av vermesinden dolayı Marmara Denizi'nde ağ atan balıkçıları sevindirdi. Marmara Denizi'nin güney kıyılarında yer alan Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerindeki balıkçılar, bol miktarda lüfer avlıyor.
Av bereketinden dolayı fiyatları düşen ve büyüklüğüne göre adedi 25 lira ila 40 liradan satılan lüfer, tezgahlarda tüketicilerin en çok tercih ettiği balıkların başında geliyor.