Canan Kaftancıoğlu iddialarını reddetti videoki sözler onu yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, talimat verdiği iddialarını duruşmada reddetti. Müşteki avukatları, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın videoda talimat aldığını defalarca ikrar ettiğini söyledi.

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İstanbul Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi bugün görüldü. Duruşmaya sanık Canan Kaftancıoğlu katılırken, taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Talimat verdiğini reddetti

Duruşmadaki savunmasında sanık Kaftancıoğlu hakkında açılan davanın ne maksatla açıldığını anlayamadığını ifade ederek "CHP İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'a müştekinin evinin fotoğraflanması yönünde herhangi bir talimatım yoktur. Müştekinin nerede oturduğunu bile bilmem" iddialarında bulundu.

"Video ile sanık beyanı örtüşmüyor"

Müşteki avukatları ise sanığın bahsettiği fotoğrafın müştekinin bahçesi olduğunu, İstanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosyada yer alan bilirkişi raporunun da bu tezi doğruladığını, müştekinin hukuka aykırı bir eyleminin olmadığını ve yürütülen soruşturmada verilen takipsizlik kararıyla da durumun kesinleştiğini, İstanbul Belediyesi ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün karara itiraz etmediğini vurguladı. Ayrıca mahkemeye video kaydı sunan avukatlar, sanık her ne kadar talimat verdiğini reddetse de Suat Özçağdaş'ın talimat aldığını defalarca ikrar ettiğini aktardı.

"Müşteki oradan taşınmak zorunda kaldı"

Sanığın suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarda bulunduğunu söyleyen müşteki avukatları, "Söz konusu olayın meydana gelmesinin ardından müşteki oradan taşınmak zorunda kalmıştır. Şikayetimiz devam etmektedir. Sanığın beyanlarına kesinlikle itibar edilmemesi gerekmektedir. Söz konusu mülkiyet müştekiye aittir ve herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir" sözlerini sarfetti.

Video kaydı bilirkişiye gidecek

Mahkeme, duruşmaya gelmeyen tanıklar hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına ve müşteki avukatın sunduğu video kaydının bilirkişiye gönderilmesine karar vererek davayı erteledi.