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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan faiz indirimi açıklaması

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan faiz indirimi açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının sektörü tedirgin ettiğini ifade etti. Hisarcıklıoğlu, enflasyonun düşmesini temenni ettiğini söyledi.

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Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık indirimi piyasaları altüst etti. Dolar ve euro kurundaki artış devam ederken, sektör temsilcilerinden açıklamalar gelmeye devam ediyor. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası tarafından alınan faiz indirimi kararını değerlendirdi.

Twitter'dan açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, "Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı sonrası hem uzun vadeli faizlerin hem de döviz kurlarının artması reel sektörümüzü tedirgin etmektedir" dedi.

Hisarcıklıoğlu, "Temennimiz piyasadaki faizlerin ve enflasyonun düşeceği, finansal istikrarın tesis edileceği ortama en kısa sürede kavuşmaktır" ifadelerini kullandı.

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