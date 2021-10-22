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Şişli'de iki yaşındaki çocuğuna eziyet suçundan yargılanıyordu! O baba tahliye edildi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Şişli'de iki yaşındaki çocuğuna eziyet suçundan yargılanıyordu! O baba tahliye edildi

ŞİŞLİ'de iki yaşındaki Seyfcan isimli bebeğe sigara basarak ve döverek eziyet ettiği iddiasıyla 12 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Suriyeli Delil İbrahim'in tahliyesine karar verildi. 

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İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Delil İbrahim Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Hakkında yakalama emri olan sanık Asmaa Serhane ise duruşmaya katılmadı.

Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı

Hakim, çocuğun celse arasında Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü'ne getirilerek muayene edilmesi sonucu hazırlanan raporun dosyaya ulaştığını belirtti. 13 Ekim 2021 tarihli raporda "lezyonların sigara yanığı sonucu oluştuklarının kesin olarak söylenemeyeceği, çocuğun bacaklarında milimetrik ebatta ciltte kabarıklık gösteren yeni lezyonların olduğu ve çocuğun bu lezyonları kaşıma eyleminde olduğu dikkate alındığında söz konusu lezyonların travmatik olmayan nedenlerle de meydana gelmiş olabileceği" belirtildi. 

"Rapor gerçeklerle bağdaşmamaktadır"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise "Rapor aradan süre geçtiği için gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Dosyaya sunulan video kayıtlarından da anlaşılacağı üzere mağdurdaki yaralanma sigara izlerinden oluşmuştur. Bu hususun dikkate alınmasını ve sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

"Annesi terk ettiğinden beri çocuğu ben yedirdim içirdim"

Sanık Delil İbrahim tercüman aracılığıyla yaptığı savunmasında, "Annesi terk edip gittiğinden beri çocuğu ben giydirdim, yedirdim, içirdim. Ben baktım. Ben çocuğumu çok seviyorum. İnsanın kendi çocuğuna böyle bir şey yapması mümkün değil. Benim tek hatam, eve başka şahısları da almam olmuştur. Bunlar da duruşmaya katılmamaktadır. Bu onların suçlu olduğunu göstermektedir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Tahliyesine karar verildi

Mahkeme heyeti, suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali, sanığın savunmasının alınmış olması, karartabilecek delilin bulunmamasını dikkate alarak sanık Delil İbrahim'in tahliyesine karar verdi. Duruşma ertelendi. 

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