Adıyaman Valiliği'nden yeni karar! 80 ev Kovid-19 karantinasına alındı

e-Devlet'te yeni hizmet: Neyim Var? Artık Google yerine Sağlık Bakanlığı'nın yapay zekalı doktoruna soracağız!

Şişli'de iki yaşındaki çocuğuna eziyet suçundan yargılanıyordu! O baba tahliye edildi

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