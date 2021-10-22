Adıyaman Valiliği'nden yeni karar! 80 ev Kovid-19 karantinasına alındı
ADIYAMAN'da koronavirüs vakaları artıyor. Valilik aldığı yeni kararla 80 evde karantina uygulaması başlattı.Abone ol
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 80 evde karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 80 ev karantina kapsamına dahil edildi.