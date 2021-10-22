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Adıyaman Valiliği'nden yeni karar! 80 ev Kovid-19 karantinasına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Adıyaman Valiliği'nden yeni karar! 80 ev Kovid-19 karantinasına alındı

ADIYAMAN'da koronavirüs vakaları artıyor. Valilik aldığı yeni kararla 80 evde karantina uygulaması başlattı.

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Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 80 evde karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.

Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 80 ev karantina kapsamına dahil edildi.

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