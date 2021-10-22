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Bilecik'te büyük panik! 100'e yakın üniversiteli yurtta yemek sonrası hastanelik oldu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Bilecik'te büyük panik! 100'e yakın üniversiteli yurtta yemek sonrası hastanelik oldu

BİLECİK’te 100'e yakın üniversite öğrencisi, yurtta yedikleri yemek sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Vali Kemal Kızılkaya, öğrencilerin taburcu edildiğini belirterek, “Hastaların şikayet sebebiyle ilgili ekiplerce numune ve analiz çalışmaları devam etmektedir” dedi.

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Bilecik Kredi ve Yurtlar Kurumları’nda kalan yaklaşık 100 üniversite öğrencisi, dün gece yarısından sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Bazı öğrenciler ise ambulansla hastaneye getirildi. Öğrencilerin yurtta yedikleri yemekten etkilendikleri belirtildi. Birçoğu ayakta tedavi edilen öğrenciler, sabah taburcu oldu.

Bilecik Valiliği, yemekten etkilenerek hastaneye başvuranların taburcu edildiğini açıkladı. Valilik açıklamasında, “Dün gece saatlerinden itibaren, vatandaşların karın ağrısı, bulantı ve kusma semptomlarıyla, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine başvuruları bulunmaktadır. Yatan hasta bulunmamakta olup, başvuran hastalar, tedavileri yapılarak taburcu edilmektedir” denildi.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya da sabah saatlerinde hastanede tedavi gören 2 öğrenciyi ziyaret ederek, “Konu, valiliğimiz tarafından takip edilmektedir. Hastaların şikayet sebebiyle ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince numune ve analiz çalışmaları devam etmektedir” dedi.

Öğrencilerin yediği yemeklerden Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince numune alındığı ve incelendiği belirtildi.

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