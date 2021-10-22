Masterchef Safanur yaşı kaç aslen nereli Safanur Bol kimdir?

Safanur Bol, sempatik haliyle yarışmanın ilk gününden itibaren izleyicilerin dikkatini, elinin lezzetiyle de şeflerin takdirini kazanan bir isim oldu. Peki Safanur Bol kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve Masterchef Safanur'un sevgilisi var mı?

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MasterChef Türkiye 2021'de 14. yarışmacı olarak ana kadroya giren Safanur Bol, sempatik haliyle yarışmanın ilk gününden itibaren izleyicilerin dikkatini, elinin lezzetiyle de şeflerin takdirini kazanan bir isim oldu. Hayat hikayesiyle de seyircilerin ilgilendiği isim olan MasterChef Safanur'un hayatıyla ile ilgili internet üzerinde aramalar yapılmaktadır. Peki MasterChef Safanur kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef 2021 ana kadroya giren isimler belirlendi. Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı MasterChef 2021'in 14 numaralı yarışmacısı ise renkli saçlarıyla dikkat çeken isim Safanur Bol oldu. Safanur'un ana kadroya girmesiyle de, hayatına dair bilgiler aratılmaya ve merak edilmeye başlandı.

Safanur Bol, 19 Ağustos 1998 yılında Bursa Gemlik'te doğmuştur ve 23 yaşındadır. Kendisinden büyük 2 kardeşinin daha olduğunu belirten Safanur Bol, liseye kadar olan eğitimini Bursa'da tamamlamıştır. İzmir'de tam burslu üniversite kazanan MasterChef Safanur, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur. 6 yıldır İzmir'de hayatını devam ettiren Safanur ayrıca Ege Üniversitesi'nde Agroekoloji ve Sürdürülebilir Tarım üzerine Yüksek Lisans yapmaktadır.

Mutfağın kendisi için sadece bir meslekten öte olduğunu ve hayatı boyunca sıkılmadan, başarılı olmak için çabalayabileceği bir uğraş olduğunu ifade eden Safanur Bol, her gün, bir önceki güne göre iyi olmak adına çalışmayı amaçladığını söylüyor. Safanur, mezun olana kadar tecrübelerini ve gelişimini artırmak istediğini vurgulamaktadır.

MasterChef Safanur Bol, genç yaşına rağmen dikkat çeken bir kariyere de sahip olmuştur. Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Michelin yıldızlı La Mere Brazier'de stajyer olarak çalışan Safanur hem yurt içinde hem de yurt dışında pek çok restoranda çalışmıştır. Safanur Bol şu an, İzmir'de bir pastanenin şefi olarak kariyerini sürdürmektedir.

2016 yılında üniversiteye başladığı günden beri zorunlu stajları haricinde, kendini geliştirmek ve teorik bilgilerini pratikte de uygulamak için çeşitli yerlerde çalıştığını söyleyen Safanur Bol, dedesinin Gemlik'te esnaf lokantası olduğunu ancak onu hiç tanıyamadığını ifade etmektedir.

MasterChef ana kadrosuna giren Safanur Bol'un instagram hesabı da merak edilmektedir. safanurbol kullanıcı adıyla Instagram'da yer alan MasterChef yarışmacısının şu an itibariyle 26.4 binden fazla takipçisi bulunmaktadır.

MasterChef 2021'de 14. yarışmacı olarak isminin yazılı olduğu önlüğü alan Safanur Bol, ilk turda yaptığı yemekle üç şeften de evet almayı ve üçlü düellolarda yer almaya hak kazanmıştı. Burada Bahriyet Delibalta ve Azize Karaköse ile karşı karşıya gelen MasterChef Safanur, rakiplerine göre pastırmalı humusu daha iyi yaparak final turuna yani üçüncü tura çıkmayı bilmişti.

Final turunda da üçüncü grupta yer alan MasterChef Safanur, 18 Ağustos günü ekranlara gelen MasterChef yeni bölümünde sac tava ve şehriyeli pilav ile yaratıcılık oyunua kaldı ve bu bölümde ana ürünün patlıcan olarak belirlendiği tabakla diğer 5 yarışmadan daha başarılı olmuş ve kadroya girmiştir.

Yarışmanın ilk turu öncesi verdiği röportajda bir hayli iddialı olan Safanur, şunları söylemişti: 'Söz dinlerim, doğru bildiğim şeyin arkasında durmayı tercih ederim. Ailem ve arkadaşlarım, kendi ışığımı başkalarına yaymam gerektiğini söylerdi. Bunun içim MasterChef'e geldim. Tüm Türkiye görsün. Evin ve okulun küçüğüydüm şimdi MasterChef'in en büyüğü olmaya geliyorum