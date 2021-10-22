Çin'den BM üyesi ülkelerin Uygun Türkleri bildirisine tepki

Çin, BM üyesi 43 ülkenin Genel Kurulu Toplumsal, İnsani ve Kültürel Sorunlar Komitesi Toplantısı'nda Uygur Türklerine ilişkin Pekin'e suçlamalar yönelttiği bildiriyi 'siyasal amaçlı dezenformasyon' olarak niteledi.

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Birleşmiş Milletler'de (BM) aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 43 ülke tarafından imzalanan ortak bildiride Pekin'in, Uygurlara karşı 'işkence, zorla kısırlaştırma ve gözaltında kaybetme' gibi insan hakları ihlalleleri işlemekle suçlanmasına yanıt verdi.

Vang, düzenlediği basın toplantısında, açıklamaya ilişkin "Az sayıdaki Batılı ülke Sincan ve diğer meselelerle ilgili Çin’i karalamayı amaçlayan dezenformasyona dayalı dedikodu ve yalanlarla saldırmayı, insan hakları bahanesiyle Çin’in iç işlerine müdahale etmeyi sürdürdü" dedi.

Aynı toplantıda Küba’nın 62 ülke adına yaptığı karşı açıklamayı hatırlatan Sözcü Vang, şöyle devam etti:

"62 ülke insan haklarının siyasallaştırılmasına ve bu konudaki çifte standartlara karşı çıktıklarını vurguladı, Çin hakkında siyasal amaçlarla ortaya atılan dezenformasyona dayalı iddiaları reddetti. Ülkeler insan hakları bahanesiyle Çin’in iç işlerine müdahale edilmesine karşı çıktı."

Vang, Çin’in ulusal egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını savunmaya kararlı olduğunu vurgulayarak, "Söz konusu ülkeleri kendi içlerindeki insan hakları sorunlarını samimiyetle ele almaya, BM Sözleşmesine ve uluslararası ilişkileri yöneten temel prensiplere bağlı kalmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.