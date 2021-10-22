BIST 1.467
DOLAR 9,60
EURO 11,18
ALTIN 553,25

CHP'li Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin heykeli alay konusu oldu: Çocuklarımız korkabilir

Demirören Haber Ajansı
CHP'li Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin heykeli alay konusu oldu: Çocuklarımız korkabilir

DENİZLİ'de Merkezefendi Belediyesi'nin Covid-19 sürecinde yoğun bir çalışma dönemi geçiren sağlık çalışanlarına ithafen inşa ettiği tematik sağlık parkında yer alan heykellerin estetik ve mimari yapısı tartışmalara neden oldu.

CHP'li Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin heykeli alay konusu oldu: Çocuklarımız korkabilir

Merkezefendi Belediyesi, koronavirüs salgınında canı pahasına mücadele eden ve hayatını kaybeden sağlıkçılar için tematik sağlık parkı inşa etti.

114
CHP'li Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin heykeli alay konusu oldu: Çocuklarımız korkabilir

Bahçelievler Mahallesi Gülistan Caddesi’nde 9 bin 600 metrekarelik alan üzerine kurulan, içerisinde oyun alanları, yürüyüş ve koşu yolları ile jimnastik ve fitness aletleri bulunan parka, sağlık personellerini simgeleyen heykeller konuldu. 

214
CHP'li Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin heykeli alay konusu oldu: Çocuklarımız korkabilir

Kısa bir süre içerisinde açılması planlanan parktaki sağlık çalışanlarının simgeleyen heykeller, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

314
CHP'li Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin heykeli alay konusu oldu: Çocuklarımız korkabilir

Heykelleri eleştiren Merkezefendi Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Aki, "Çocuklarımız, bu heykelleri görüp korkabilir" dedi.

414