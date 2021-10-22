BIST 1.479
DOLAR 9,61
EURO 11,19
ALTIN 558,93
HABER /  SPOR

Maçlara giriş ve katılım ücretsiz olacak! Eski milli futbolcular Antalya'da turnuvaya katılacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Maçlara giriş ve katılım ücretsiz olacak! Eski milli futbolcular Antalya'da turnuvaya katılacak

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ve Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle "6. Efsaneler Kupası" Antalya'da düzenlenecek.

Abone ol

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 6 Kasım'da yapılacak turnuvaya eski milli futbolculardan Tanju Çolak, Hamit Altıntop, Hasan Şaş, Sabri Sarıoğlu, Ümit Davala'nın yanı sıra İbrahim Yattara, Fabian Ernst, Ivan Klasnic, Mehmet Aurelio ve teknik direktör Christoph Daum gibi isimler katılacak. Türk-Alman dostluğunu pekiştirmek adına gerçekleştirilecek turnuvada, eski futbolcular mücadele edecek.

Turnuvaya Antalyaspor, Werder Bremen, Galatasaray, Hannover 96, FC Nürnberg, FC Adler veteran takımları ile Akdeniz University All Star Team ve Acun Medya takımları katılıyor.

Maçlara giriş ve katılım ücretsiz olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Bilecik'te büyük panik! 100'e yakın üniversiteli yurtta yemek sonrası hastanelik oldu
Bilecik'te büyük panik! 100'e yakın üniversiteli yurtta yemek sonrası hastanelik oldu
Konya'da tarım aletinden düştü! Feci şekilde can verdi
Konya'da tarım aletinden düştü! Feci şekilde can verdi
Erzincan'da sosyal medyada paylaştığı fotoğraf başını yaktı: 57 bin TL ceza yedi
Erzincan'da sosyal medyada paylaştığı fotoğraf başını yaktı: 57 bin TL ceza yedi
Adıyaman Valiliği'nden yeni karar! 80 ev Kovid-19 karantinasına alındı
Adıyaman Valiliği'nden yeni karar! 80 ev Kovid-19 karantinasına alındı
Şişli'de iki yaşındaki çocuğuna eziyet suçundan yargılanıyordu! O baba tahliye edildi
Şişli'de iki yaşındaki çocuğuna eziyet suçundan yargılanıyordu! O baba tahliye edildi
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan faiz indirimi açıklaması
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan faiz indirimi açıklaması
Masterchef Rabia Nur kimdir kaç yaşında aslen nereli evli mi?
Masterchef Rabia Nur kimdir kaç yaşında aslen nereli evli mi?
Başkent’te esnaftan haraç toplayan çete çökertildi
Başkent’te esnaftan haraç toplayan çete çökertildi
Canan Kaftancıoğlu iddialarını reddetti videoki sözler onu yalanladı
Canan Kaftancıoğlu iddialarını reddetti videoki sözler onu yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadelede yeni hamle açıklaması: Aşı yardımı yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadelede yeni hamle açıklaması: Aşı yardımı yapılacak