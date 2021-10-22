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Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama işlemi 2021 nasıl yapılır?

Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama işlemi 2021 nasıl yapılır?

2021 yılında ekim, kasım, aralık gidecek olan kişilerin sınıflandırma sonuçları ve Askerlik yerleri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, askerlik yerleri 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak

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e-Devlet askerlik yeri sorgulama sayfası ekim, kasım ve aralık ayında askere alınacak adaylar tarafından kullanılacak. Askerlik yerleri için e-devlet MSB sayfasına giriş yaparak sorgulama yapılabilecek. İşte askerlik yerleri sorgulama detayları..

MSB bünyesinde görev alacak olanların merakla beklediği açıklama için gözler Milli Savunma Bakanlığı’nda ve e-Devlet’te olacak. Peki, yerler hangi tarihte açıklanacak, hangi celp ne zaman sevk edilecek?

Askerlik yerleri ne zaman açıklanır: Ekim, kasım ve aralık celplerinin sınıflandırma sonuçları ile askerlik yerleri 22 Ekim 2021 günü ilan edildi. Adaylar buradaki sınıflandırma sonucuna göre silahaltına alınacakları dönemi bekleyecek.

Ekim, Kasım, Aralık celbi sevk tarihleri ne zaman: 

25-26 Ekim’de ekim ayı celbi hem kovid-19 test sonucunu alacak hem de sevk belgesini alarak görevine başlayabilecek. Bu tarihler ikinci grup için kasım ayında 22-23 Kasım ve üçüncü grup için aralık ayında 20-21 Aralık olarak.

Askerlik yerleri nasıl öğrenilir: Er adayları celp dönemlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan er adayları hizmet adını yazarak yer bilgisini görüntüleyebilecek.

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