İlk kez ses yükselttiler: Türkiye'ye F-16'ları vermeyin

İkisi Yunan asıllı ABD Temsilciler Meclisi üyesi 3 milletvekili, ABD Dışişleri Bakanlığına mektup yazarak Türkiye'ye F-16'ların verilmemesini talep etti.

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TÜRKİYE'nin ABD'den 40 adet yeni F-16 Block 70 (F-16'ların en üst sürümü) alımı için talep mektubu gönderdiği ifade edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise teklifin Washington yönetiminden geldiğini belirterek, "Bu konu F-35 konusuyla bağlantılı bir konu. 1 milyar 400 milyon dolar F-35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Ve bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Yunan lobisi devreye girdi

Konu ile alakalı yeni bir gelişme yaşandı. İkisi Yunan asıllı ABD Temsilciler Meclisi üyesi 3 milletvekili, ABD Dışişleri Bakanlığına mektup yazarak Türkiye'ye F-16'ların verilmemesini talep etti. Mektup, "ABD, Erdoğan hükumetinin ABD yasalarını ve NATO ittifakının standartlarını ihlal ettiği için hesap vermekten kaçmasına izin veremez" cümlesiyle sonlandırıldı.