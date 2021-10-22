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Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li 6 terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li 6 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Teröre ve teröriste geçit yok. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren kahraman Mehmetçik, 6 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi. Böylece bölgede 9 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu."

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