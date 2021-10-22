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Trabzonspor Göztepe deplasmanına 6 eksikle gitti

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Trabzonspor Göztepe deplasmanına 6 eksikle gitti

Trabzonspor, Süper Lig’in 10'uncu haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Trabzonspor’un maç kafilesinde sakatlıktan çıkan Marek Hamsik yer alırken, 6 oyuncu ise kadroya alınmadı.

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Trabzonspor’da Göztepe karşılaşması için hazırlıklar tamamlandı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün yapılan antrenmanla çalışmalarını tamamlayan bordo mavililerde Göztepe maçı kafilesi belli oldu.

Sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme, Bruno Peres, Fode Koita, Abdulkadir Parmak ve Anders Trondsen ile solunum yolu enfeksiyonu geçiren Yunus Mallı kamp kadrosuna alınmadı.

Sakatlığı geçen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Marek Hamsik kadroda yer alırken, eşinin hamileliği nedeniyle Danimarka’ya giden Andreas Cornelius'un ise kafileye İzmir'de katılacağı öğrenildi.

Trabzonspor kafilesinde şu isimler yer aldı:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, Vitor Hugo, Hüseyin Türkmen, Edgar Ie, Ahmetcan Kaplan, Stefano Denswil, İsmail Köybaşı, Murat Cem Akpınar, Berat Özdemir, Manolis Siopis, Anastasios Bakasetas, Marek Hamsik, Abdülkadir Ömür, Gervinho, Yusuf Sarı, Salih Kavrazlı, Andreas Cornelius, Djaniny Semedo

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