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ABD'ye F-35 resti çeken Türkiye masaya üç seçenek sundu

ABD'ye F-35 resti çeken Türkiye masaya üç seçenek sundu

ABD'nin Türkiye'nin F-35'ler için verdiği paraya karşılık F-16 teklifini yapmasının ardından Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, F-35'ler için ABD'ye üç seçenek sunulduğunu açıkladı.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

F-35 programına değinen Bilgiç, ayrılmamızın sadece Türkiye'ye değil NATO'nun caydırıcılığına da önemli darbe vuran bir adım olduğunu anımsattı.

Bilgiç, "Bizim için seçenekler aslında basit. Ya bu programa geri döneceğiz, ya bize vadeliden uçakları alacağız, ya da paramızı iade edecekler. Bu çerçevede F-35 için ödediğimiz yaklaşık 1.4 milyar dolarlık meblağın F-16 modernizasyonu için kullanılması bir seçenek olarak gündemde. Bunu Amerikalı paydaşlarımızla tartışıyoruz ve bunun sonucuna göre de hareket edeceğiz" dedi.

Bilgiç, Türkiye'nin yürütülen müzakerelerde ABD'den beklentisinin ilişkilerin etkin yönetimi, sorunların çözümü ve ABD'nin de 'pozitif karşılık' vermesi olduğunu kaydetti.

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