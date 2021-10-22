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Pelkas takıma veda etmeye hazırlanıyor

Pelkas takıma veda etmeye hazırlanıyor

Fenerbahçe'de Erol Bulut döneminde transfer edilen ve genç hocanın favorileri arasında bulunan Dimitris Pelkas, Vitor Pereira'nın gözüne giremedi. Sarı-lacivertli yönetim, taraftarın büyük sevgi duyduğu Yunan futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

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Geçtiğimiz sezon başında PAOK'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Dimitris Pelkas, gösterdiği performansla sarı-lacivertlilerin gönlünde taht kurmuştu. Erol Bulut döneminde takımın en başarılı isimlerinden olan Yunan futbolcu, Vitor Pereira takımın başına geldiğinden bu yana yeterli forma şansı bulamadı.

Sezon sonunda gelecek teklifler değerlendirilecek
Akşam'ın haberine göre;Fenerbahçe'de tüm bu gelişmelerin ardından teknik direktör Vitor Pereira'nın gözünden düşen Dimitris Pelkas'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Kanarya, Pelkas için devre arasında ve sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Fenerbahçe, Pelkas'tan bonservis geliri elde etmek istiyor
Fenerbahçe, sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan ve Sarı-Lacivertlilere geldikten sonra piyasasını katbekat artıran Pelkas'tan bonservis geliri elde etmek istiyor. Kanarya; Bologna, Lyon, Rubin Kazan ve Mönchengladbach gibi takımların kıskacında olan Yunan futbolcu için en az 10 milyon euro talep ediyor.

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro
Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Dimitris Pelkas, 8 gol 8 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki Pelkas'ın güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

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