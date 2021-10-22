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NATO'nun gizli stratejisinde Rusya'nın Karadeniz'de saldırısına karşı hazırlık hedefleniyor

NATO'nun gizli stratejisinde Rusya'nın Karadeniz'de saldırısına karşı hazırlık hedefleniyor

NATO'nun Rusya'ya karşı caydırıcılığını artırmayı amaçlayan yeni planından Karadeniz çıktı. Medyaya sızan 'gizli' stratejide Rusya'nın Baltıklar ve Karadeniz'de eş zamanlı saldırısına karşı hazırlık hedefleniyor.

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KUZEY Atlantik Paktı'nın (NATO) Avrupa üzerinde artan Rusya tehdidine yönelik geniş kapsamlı, caydırıcılığı artırmayı hedefleyen gizli planı basına sızdı. Gizli plan, Brüksel'deki NATO savunma bakanları toplantısı öncesinde ifşa oldu.

Reuters'in haberine göre; NATO savunma bakanlarının birden fazla cephede herhangi bir olası Rus saldırısına karşı savunmak için yeni bir ana plan üzerinde anlaşmaya varmaya hazır olduğu bildirildi. Planın ABD'nin Çin'e odaklandığı bir dönemde NATO'nun Rusya üzerinde baskı ve caydırıcı bir unsur olmasını sağlayacağı değerlendiriliyor. Planda Baltıklar ile Karadeniz ekseninin öne çıktığı görülüyor.

Eş zamanlı saldırıya hazırlık

Sızan strateji belgesinin mevcut NATO bölgesel savunma planlarının ötesine geçiyor. Planla Baltık ve Karadeniz bölgelerinde nükleer silahlar, uzayda bilgisayar ağlarının hacklenmesi de dahil olmak üzere herhangi bir eş zamanlı saldırıya hazırlık hedefleniyor.

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