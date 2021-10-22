ABD Başkanı Biden'den büyük tehdit: Saldırırlarsa savunacağız

CNN International'ın düzenlediği etkinliğe konuk olan ABD Başkanı Joe Biden, Çin ile Tayvan arasındaki gerilime dair açıklamalarda bulundu. Biden, olası savaş durumunda Tayvan'ı savunacaklarını belirtti.

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ABD Başkanı Joe Biden, CNN'in düzenlediği bir etkinlikte bir katılımcıdan gelen 'Çin'in askeri gelişimine karşı neler yapacakları ve Tayvan'ı koruyup korumayacakları' sorusu üzerine, "Evet. Askeri gelişimleri konusunda endişelenmeye gerek yok çünkü Çin de, Rusya da, dünyanın geri kalanı da tarihin en güçlü ordusuna sahip olduğumuzu biliyor" yanıtını verdi.

Bu yanıtın ardından CNN sunucusu Anderson Cooper, 'Çin'in saldırısı durumunda Tayvan'ı koruyup korumayacaklarını' tekrar sorınca Biden, "Evet, bu yönde bir taahhüdümüz bulunuyor" dedi.