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Elazığ'da kilogramı 60 bin liraya ulaşan safran bitkisinin hasadına başlandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Elazığ'da kilogramı 60 bin liraya ulaşan safran bitkisinin hasadına başlandı

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde bir hektar alan üzerinde ekimi yapılan ve kilogramı 30 ila 60 bin lira arasında değişen safran bitkisinin hasadına başlandı.

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ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Yarımca köyünde yaşayan Bayram Çalışkan, gramı 35 ila 60 lira arasında değişen safran bitkisini Elazığ'da yetiştirmeye karar verdi. İlk başta deneme yapan Bayram, önce küçük bir alanda denediği safran bitkisini verim almaya başlayınca bir dekarlık alana yaydı. Bu yıl dünyanın en pahalı baharatı olan safranın hasadı başladı.

"Dünyanın en pahalı bitkisi olan safranı yetiştirmeyi başardık"

Bağışıklık sistemi üzerinde etkili olan özellikle alternatif tıpta kullanılan tıbbi aromatik bitkilerin üretiminin önemliliği daha da fazla anlaşıldığını belirten Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Turan Karahan, "Bizler de bu gerçeklik üzerinde ilimizde tıbbi aromatik bitkiler yetiştiriciliği noktasında ciddi çalışmalar ve projeler yürütüyoruz. Yürüttüğümüz projelerden birini de Bayram kardeşimizde birlikte bu köyde başlattık. Yaklaşık 2 sene önce başlattığımız demonstrasyon çalışmalarını başarılı bir şekilde yürüttük ve hasat etkinliğini yapacağız.

Belki de dünyanın en değerli bitkilerinden birisi olan safran bitkisi yetiştiriciliğini Elazığ ilimizin ikliminde coğrafyasında toprağında yetiştirmeyi başardık. Demonstrasyon çalışmalarının başarılı olmasıyla birlikte bitkisel üretimi geliştirme projeleri çerçevesinde bakanlığımıza sunduğumuz ve önümüzdeki 2022 yılında DAP Kalkınma İdaresi projeleri içerisinde de yer vereceğimiz birçok çiftçimizin bu üretimi gerçekleştirecek projeleri de inşallah hep birlikte hayata geçireceğiz.

Kovancılar ilçemizin Yarımca köyünde üç yıl önce küçük alanda deneme üretimiyle başlayan ve müdürlüğümüzün teknik ve sulama sistemi desteğiyle safran üretimi bugün yaklaşık bir dekar alana çıkaran üreticimiz ilimizde ilk olarak safran yetiştiriciliğini yaparak öncü olmuştur. Gördüğünüz gibi küresel iklim değişikliği nedeniyle bölgeye iyi adapte olmuş safran bitkisi ülkemizde orijin yer olarak bilinen Safranbolu'da daha verimli olduğu basit kıyasla tespit edilmiştir. Son yıllarda sağlık üzerindeki etkileri ile ilgili çalışmalar sonucunda depresyon giderici, tümör önleyici, hafızayı güçlendirici, öğrenmeyi kolaylaştırıcı, iltihap ve ağrı giderici, kasılmayı önleyici etkileri bulunduğu hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda gösterilmiştir" dedi.

Üretici Bayram Çalışkan ise kendisinin ziraat mühendisi olduğunu ve Safranbolu'ya giderek bitkinin nasıl yetiştiğini incelediğini belirterek, "Elazığ'da deneme yaparak iklim şartlarına adapte olduğunu gördüm. Bana teknik destek sağlayan Dr. Karahan'a teşekkür ederim" diye konuştu.

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