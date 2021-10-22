Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısının 5-11 yaş grubunda etkinliği ne kadar?

ABD'li ilaç üreticisi Pfizer, Türkiye’de de kullanımda olan Pfizer/BioNTech yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 5 ila 11 yaş arasındaki çocuklarda koronavirüse karşı yüzde 90,7 etkinlik gösterdiğini söyledi.

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ABD'li ilaç şirketi Pfizer, BioNTech ile beraber geliştirdikleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 5 ila 11 yaş arası çocuklardaki çalışmasının etkinlik oranını açıkladı.

Önümüzdeki salı günü ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılacak değerlendirme görüşmesi öncesinde yapılan açıklamada Pfizer, çalışmanın 2 bin 268 çocuk üzerinde yapıldığını söyledi.

Denemede aşı olan çocuk sayısının plasebo olandan iki kat daha fazla olduğu belirtilirken aşı yapılan grupta 3, plasebo grubunda ise 16 koronavirüs vakasının tespit edildiği aktarıldı.

Katılımcı çocukların bağışıklık tepkileri kanlarındaki nötralize edici antikor seviyelerine bakılarak ve bu seviyeleri daha büyük 30 mikrogram dozla iki doz verilen 16 ila 25 yaş arasındaki kontrol grubuyla karşılaştırarak ölçüldü.

Pfizer, seviyelerin daha büyük doz alan insanlarla karşılaştırıldığında 'ikinci dozdan bir ay sonra 5 ila 11 yaş arası çocuklarda güçlü bir bağışıklık tepkisi' gösterdiğini söyledi.