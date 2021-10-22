BIST 1.480
DOLAR 9,60
EURO 11,18
ALTIN 554,52
HABER /  SAĞLIK

Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısının 5-11 yaş grubunda etkinliği ne kadar?

Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısının 5-11 yaş grubunda etkinliği ne kadar?

ABD'li ilaç üreticisi Pfizer, Türkiye’de de kullanımda olan Pfizer/BioNTech yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 5 ila 11 yaş arasındaki çocuklarda koronavirüse karşı yüzde 90,7 etkinlik gösterdiğini söyledi.

Abone ol

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, BioNTech ile beraber geliştirdikleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 5 ila 11 yaş arası çocuklardaki çalışmasının etkinlik oranını açıkladı.

Önümüzdeki salı günü ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılacak değerlendirme görüşmesi öncesinde yapılan açıklamada Pfizer, çalışmanın 2 bin 268 çocuk üzerinde yapıldığını söyledi.

Denemede aşı olan çocuk sayısının plasebo olandan iki kat daha fazla olduğu belirtilirken aşı yapılan grupta 3, plasebo grubunda ise 16 koronavirüs vakasının tespit edildiği aktarıldı.

Katılımcı çocukların bağışıklık tepkileri kanlarındaki nötralize edici antikor seviyelerine bakılarak ve bu seviyeleri daha büyük 30 mikrogram dozla iki doz verilen 16 ila 25 yaş arasındaki kontrol grubuyla karşılaştırarak ölçüldü.

Pfizer, seviyelerin daha büyük doz alan insanlarla karşılaştırıldığında 'ikinci dozdan bir ay sonra 5 ila 11 yaş arası çocuklarda güçlü bir bağışıklık tepkisi' gösterdiğini söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
450 milyon TL vurgun yapan dolandırıcılara operasyon 18 gözaltı
450 milyon TL vurgun yapan dolandırıcılara operasyon 18 gözaltı
Pelkas takıma veda etmeye hazırlanıyor
Pelkas takıma veda etmeye hazırlanıyor
Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesinde iç koruma kabuğunun 4'üncü katmanı kuruldu
Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesinde iç koruma kabuğunun 4'üncü katmanı kuruldu
4B kadrosundaki sözleşmeli personel için kadrolu olma yolu açılıyor
4B kadrosundaki sözleşmeli personel için kadrolu olma yolu açılıyor
NATO'nun gizli stratejisinde Rusya'nın Karadeniz'de saldırısına karşı hazırlık hedefleniyor
NATO'nun gizli stratejisinde Rusya'nın Karadeniz'de saldırısına karşı hazırlık hedefleniyor
ABD'ye F-35 resti çeken Türkiye masaya üç seçenek sundu
ABD'ye F-35 resti çeken Türkiye masaya üç seçenek sundu
İlk kez ses yükselttiler: Türkiye'ye F-16'ları vermeyin
İlk kez ses yükselttiler: Türkiye'ye F-16'ları vermeyin
Trabzonspor Göztepe deplasmanına 6 eksikle gitti
Trabzonspor Göztepe deplasmanına 6 eksikle gitti
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati faiz indirimi kararının gerekçesini açıkladı
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati faiz indirimi kararının gerekçesini açıkladı
Cüneyt Çakır Al Ahli-Al Jazira maçını yönetecek
Cüneyt Çakır Al Ahli-Al Jazira maçını yönetecek