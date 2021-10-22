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Antwerp maçının olay adamı Mesut Özil sessizliğini bozdu

Antwerp maçının olay adamı Mesut Özil sessizliğini bozdu

Mesut Özil'in Fenerbahçe'nin Antwerp'le oynadığı maçta oyundan alındıktan sonra yedek kulübesinin önündeki su şişelerini tekmelemesi gündeme oturmuştu.

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Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Royal Antwerp'le 2-2 berabere kalarak gruptan çıkma şansını zora soktu. Sarı-lacivertlilerde karşılaşmanın 65. dakikasında oyundan alınan Mesut Özil'in sinirli tavırları dikkat çekmişti. Yedek kulübesinin önündeki su şişelerini tekmeleyen yıldız futbolcunun, Vitor Pereira'ya tepki gösterdiği yorumları yapılmıştı.

"Asla kimseyi hedef almadım"
Mesut Özil hareketlerinin kamuoyunda büyük ses getirmesinin ardından sosyal medya hesabından, "Sevgili Fenerbahçeliler. Dün akşam oyundan çıkarken gösterdiğim tepki, oyun içindeki tansiyon ve kolay kazanmamız gereken önemli bir maçla alakalıydı. Asla kimseyi hedef almadım, yine de bu görüntüleri vermemeliydim. Fenerbahçe için savaşmaya devam!" şeklinde bir açıklama yaptı.

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