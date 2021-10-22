Türkiye 22 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 363 bin 553 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 28 bin 192 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 115 milyon 40 bin 699'a yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22 Ekim 2021 Cuma günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 553 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 28 bin 192 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 30 bin 302 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Yeni vakaların yüzde 1,38'i 0-4 yaş, yüzde 4,86'sı 5-9 yaş, yüzde 16,24'ü 10-14 yaş, yüzde 12,94'ü 15-19 yaş grubundan. Buna göre 19 yaş ve altının vakalar içindeki oranı yüzde 35,42. Fakat virüs bu grupta genel olarak soruna yol açmıyor. Büyüklerimiz dikkatli olmalı" değerlendirmesinde bulundu.