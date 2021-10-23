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Fiyatlar bir anda fırladı! Ayçiçek yağlarına kallavi zam geldi!

Fiyatlar bir anda fırladı! Ayçiçek yağlarına kallavi zam geldi!

SON yıllarda artan fiyatıyla en çok dikkat çeken ve sık sık gündeme gelen ayçiçek yağına yine zam geldi. Ayçiçek yağı fiyatlarına büyük zincir marketlerde yüzde 9,34 zam geldi.

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Enflasyon her geçen gün artarken vatandaş zor günler geçiriyor. İğneden ipliğe gelen zamlar milyonlarca kişiyi kara kara düşündürürken bir zam haberi de ayçiçek yağından geldi. Büyük marketlerde daha önce 8,50 TL olan yağların fiyatları %9,34 zamlanarak 74,90 TL'ye yükseldi.

Zincir marketlerdeki güncel ayçiçek yağı fiyatları şu şekilde:

BİM Marketlerde Sole Ayçiçek yağı: 74,90 TL

ŞOK Market Evin Ayçiçek yağı: 74,90 TL

A101 Market Ayçiçek yağı: 74,90 TL

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