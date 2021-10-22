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Dışişleri Bakanlığından Rusya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından Rusya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ryazan bölgesindeki bir fabrikada gerçekleşen patlama sonucunda 17 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili taziye mesajı yayımladı.

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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu’nun Ryazan bölgesindeki bir fabrikada gerçekleşen patlama sonucunda 17 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin de yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu hükumetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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