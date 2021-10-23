Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş F-16 ve SADAT açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, F16 tedarikine ilişkin "Teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz. Türkiye’nin güçlenmesi aynı zamanda NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor" dedi. SADAT'ın TSK'ya elaman seçtiği iddialarına da cevap verdi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrasında gazetecilerle Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinde bir araya geldi. Toplantıya yönelik değerlendirmelerde bulunan Akar, gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. BAkan Akar, askeri okullara öğrenci alımında SADAT'ın etkili olduğu ve cemaatlerin TSK içinde yapılandığı iddialarına da cevap verdi. İşte o açıklamalardan satır başları...

BD'den istenen F-16'lar: Teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz. Türkiye’nin güçlenmesi aynı zamanda NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor.

İdlib: Bizim mevcudiyetimiz önemli. Bizim oradaki varlığımız rejimin katliamlarını engelliyor.

Suriye’nin kuzeyinden PKK/YPG saldırıları: Olayları çok yakından takip ediyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde gereken yapılır. Hak ve menfaatlerimiz neyi gerektiriyorsa Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar yapıldığı gibi bundan sonra da yapılacak.

Yunanistan ve Fransa arasındaki anlaşma: NATO'nun içinde olmamıza rağmen birtakım ittifaklar aranması hem NATO'ya hem ikili ilişkilere zarar verir, güveni sarsar.

Yunan Bakanla görüşme: Yunan Savunma Bakanı ile olumlu, yapıcı bir görüşme yaptık. Bu görüşmenin olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde görmeyi bekliyoruz.

Personel teminine yönelik son dönemde ortaya atılan iddialara tepki gösteren Akar, şunları kaydetti:

Askeri Okullara SADAT mı öğrenci seçti?: Personel seçimi, alımı, terfisi, tayini konularında hiçbir şekilde hiçbir dış etkinin rol oynaması söz konusu değil. Gerçeklerle alakası olmayan bu iddialar, boş laftan başka bir şey değil. Eğer bu bilgisizlik nedeniyle yapılmıyorsa ülkemiz, milletimiz için Cumhuriyet tarihimizin en yoğun dönemini yaşayan Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik fitne ve fesattır. Bu ordubozanlıktan başka bir şey değildir, kabul edilemez."