Abdullah Gül de hareketlendi! Osman Kavala çağrısı yapan 10 büyükelçiden biriydi

Türk siyaseti son günlerde hareketlenirken, 10 büyükelçinin Osman Kavala çıkışı büyük tepki çekti. Tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'sınır dışı' sinyali verdiği gün Abdullah Gül çok dikkat çekici bir görüşmeye imza attı...

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Türkiye "Osman Kavala serbest bırakılsın" diyen 10 ülkenin büyükelçisini tartışırken, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den çok dikkat çeken bir adım geldi. Gül, o 10 büyükelçi arasında yer alan Finlandiya Büyükelçisi Ari Mäki ile görüştü. Görüşmenin zamanlaması, ve Mäki'nin paylaşımı çok dikkat çekici bulundu.

Erdoğan: Bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz

ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçileri, "Asmon Kavala serbest bırakılsın" çağrısı yapmış ve tüm Türkiye bu hadsizliğe tepki göstermişti. Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dışişleri Bakanımıza, 'bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz"' dedim" diyerek bu büyükelçilerin istenmeyen adam ilan edileceğinin sinyalini verdi.

Gül ile bugün Türkiye üzerine iyi bir konuşma gerçekleştirdik

Erdoğan'ın bu açıklamayı yaptığı gün 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Finlandiya Büyükelçisi Ari Mäki'yi kabul ederek bir görüşme gerçekleştirdi. Mäki, kişisel Twitter hesabından "Türkiye Cumhuriyetin eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bugün Türkiye üzerine iyi bir konuşma gerçekleştirdik" paylaşımı yaptı.