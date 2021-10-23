BIST 1.480
DOLAR 9,60
EURO 11,19
ALTIN 553,56
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Uyandı hayatının şokunu yaşadı! Otomobilinin üzerine bahçe duvarı devrildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Uyandı hayatının şokunu yaşadı! Otomobilinin üzerine bahçe duvarı devrildi

SİVAS’ta 4 katlı bir evin bahçe duvarı park halinde duran bir otomobilin üzerine düşerek maddi hasara neden oldu.

Abone ol

Sivas'ta, Niyazi P'ye ait park halindeki 58 YA834 plakalı otomobilin üzerine 4 katlı bir binanın bahçe duvarı yıkıldı. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken araç sahibi Niyazi P. şok yaşadı. Otomobilini o halde gören Niyazi P. polis ekiplerine haber verdi. Ekipler gerekli çalışmaları tamamlayarak inceleme başlattı.


“Yine de tehlike geçmiş değil”
Mahalle sakinlerinden Ahmet Koşaroğlu “Gece düştüğünü zannediyorum, çünkü sabah kalktığımızda aracın üzerinde duvar kalıntılar vardı. Daha önceden burada metruk bir bina vardı. O bina yıkılınca bu duvarlar kaldı. Muhtemelen gece bir yer hareketi olmuş olabilir diye düşünüyorum ama emin değilim. Daha önce bildirildiğini sanmıyorum ama bir endişe vardı.

Burada çocuklar oyun oynuyorlar ve ben özellikle buradaki duvardan daha çok korkuyordum. Yine de tehlike geçmiş değil. Diğer tarafta kerpiç duvar kalıntıları var, orası da tehlikeli. Can kaybı olmaması iyi bir şey ama olmayacak diye bir şey yok çünkü bu duvarlar hala oynar durumda her an yıkılabilir” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Terin 68. kez derbide görev yapacak! 25 galibiyet gördü
Fatih Terin 68. kez derbide görev yapacak! 25 galibiyet gördü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş F-16 ve SADAT açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş F-16 ve SADAT açıklaması
Kazakistan’da kediler için Kovid-19 aşısı geliştirildi
Kazakistan’da kediler için Kovid-19 aşısı geliştirildi
5. milyon kişi aşı olmadı! Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan '3.doz şart' dedi
5. milyon kişi aşı olmadı! Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan '3.doz şart' dedi
Ankara'da feci olay! Poligonda başına ateş ederek yaşamına son verdi
Ankara'da feci olay! Poligonda başına ateş ederek yaşamına son verdi
Fiyatlar bir anda fırladı! Ayçiçek yağlarına kallavi zam geldi!
Fiyatlar bir anda fırladı! Ayçiçek yağlarına kallavi zam geldi!
Beyoğlu'nda restorana silahlı saldırı: 1'i ağır 5 yaralı
Beyoğlu'nda restorana silahlı saldırı: 1'i ağır 5 yaralı
S&P'den Türkiye açıklaması! Kredi notu değişmedi
S&P'den Türkiye açıklaması! Kredi notu değişmedi
ABD Kongre üyelerinden 'Türkiye'ye F-16 satmayın' çağrısı
ABD Kongre üyelerinden 'Türkiye'ye F-16 satmayın' çağrısı
Dışişleri Bakanlığından Rusya'ya taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığından Rusya'ya taziye mesajı