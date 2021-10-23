DSÖ: Covid-19 nedeniyle dünya genelinde 100 binden fazla sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından hazırlanan bir ön rapora göre, Ocak 2020-Mayıs 2021 arasında dünya genelinde tahmini 80 bin ila 180 bin sağlık ve bakım çalışanı Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

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DSÖ, sağlık çalışanlarının koronavirüse (Covid-19) karşı güvenliklerinin sağlanması ve diğer sağlık sorunlarından korunması için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini bildirdi. Örgütün ortak kuruluşlarla birlikte yayımladığı yazılı açıklamada, salgının başlangıcından bu yana sağlık ve bakım çalışanları için oluşan riskin boyutu değerlendirildi.

Açıklamada, sağlık ve bakım çalışanlarının geçen yıldan bu yana sadece Covid-19 nedeniyle değil artan iş yükleri sonucu psikolojik yıpranma, stres ve yorgunluk gibi sebeplerle yıprandıkları ifade edildi.

Euronews'te yer alan habere göre DSÖ üyesi ülkelere, Covid-19'a yakalanan veya bu süreçte Covid-19 hastalarına hizmet veren sağlık ve bakım çalışanlarının sıkı takip edilmesi, sağlık durumlarının düzenli olarak raporlanması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, DSÖ'nün hazırladığı ön rapordaki tahminlere göre Ocak 2020-Mayıs 2021 döneminde dünyada 80 bin ila 180 bin sağlık ve bakım çalışanının Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği bilgisi verildi.

Üye ülkelerin siyasetçilerinden, sağlık ve bakım çalışanlarının salgın ve diğer hastalıklardan korunmasını sağlayan yasal, siyasi ve yatırımla alakalı kararları almak için yetkileri dahilinde her şeyi yapmaları istendi.

Her 5 sağlık çalışanından 3'ü aşılanmadı

Ön raporda, 119 ülkeden gelen verilerin, her beş sağlık çalışanından ikisinin aşılandığını gösterdiği bilgisi paylaşılırken her 5 sağlık çalışanından 3'ünün henüz aşılanmadığı kaydedildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan ve dünya genelinde Covid-19 aşılama oranlarındaki adaletsizliğe dikkat çeken DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sağlık çalışanlarına aşılamalarda mutlaka öncelik tanınması gerektiğini dile getirdi.

Ghebreyesus, "Afrika'da 10 sağlık çalışanından biri ya da daha azı tam aşılandı. Diğer yandan yüksek gelirli ülkelerde sağlık çalışanlarının yüzde 80'inden fazlası tam aşı oldu." sözleriyle aradaki uçuruma dikkati çekti.