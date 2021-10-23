BIST 1.480
DOLAR 9,60
EURO 11,19
ALTIN 553,56
HABER /  GÜNCEL

Sosyal medya hesabını çalıp, 150 bin liralık vurgun yaptılar

Sosyal medya hesabını çalıp, 150 bin liralık vurgun yaptılar

VAN'da iş insanı ve mimar Hicran İsaoğlu'nun sosyal medya hesabını ele geçiren dolandırıcılar, bahis sitesini öven ve sahte dekontla 'Ben para kazandım, siz de kazanabilirsiniz' paylaşımlarında bulunarak takipçilerini 150 bin lira dolandırdı. İsaoğlu, "Lütfen kimse bu paylaşımlara itibar etmesin" dedi.

Abone ol

İş insanı ve mimar Hicran İsaoğlu'nun geçen hafta cumartesi günü sosyal medya hesabı çalındı. Hesaptan bahis sitesini öven ve "Ben para kazandım, siz de kazanabilirsiniz' paylaşımları yapılarak, takipçilerden para istendi. Bu paylaşımlara inanan bazı takipçiler, dolandırıcılara 150 bin lira kaptırdı. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunan İsaoğlu, sosyal medya hesaplarından bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Kentte birçok sektörde iş yaptığını belirten İsaoğlu şöyle konuştu: "Sosyal medya hesabımdan hakkımda şikayet olduğuna dair mesaj aldım ve ardından gelen linki tıkladığımda hesabımı ele geçirdiler. Daha sonra benim sayfamdaki kişilere benim adımdan mesajlar gönderilmeye başlandı. Bu mesajlara itibar eden kişiler, ben olduğumu düşünerek para göndermişler."

Benim bildiğim 150 bin lira dolandırmışlar

"Bununla alakalı çok üzgünüm. Sadece benim bildiğim 150 bin lira dolandırıldığına şahidim, çünkü ellerinde dekontları var. Son mağdur olan kişi ise 83 bin lira para kaptırdı. Kimse kazandığı parayı sosyal medyadan paylaşmaz. Para kaptıran kişilerden birinin durumu çok kötü ve çok borcu varmış. Bunlar intihara kadar sürüklenen olaylar. Nasıl halen itibar ediliyor anlayamıyorum ve halen sayfamdan insanları dolandırmaya devam ediyorlar. Bence bu konuda önlem alınması gerekiyor."

Van
ÖNCEKİ HABERLER
Uzmanı açıkladı! İnme ve Kovid-19 aşılarının bağlantısı var mı?
Uzmanı açıkladı! İnme ve Kovid-19 aşılarının bağlantısı var mı?
Yüksekova’da 70 kilo eroin ele geçirildi
Yüksekova’da 70 kilo eroin ele geçirildi
Sözlü izne tazminat yok! Mahkeme kabul etti Yargıtay bozdu
Sözlü izne tazminat yok! Mahkeme kabul etti Yargıtay bozdu
Düzce'de evinden alınıp çiftlikte dövülen genç kayıp! "Ne canlı ne ölü bir haber yok"
Düzce'de evinden alınıp çiftlikte dövülen genç kayıp! "Ne canlı ne ölü bir haber yok"
Galatasaray derbi öncesi taraftara açık idman yapacak
Galatasaray derbi öncesi taraftara açık idman yapacak
En yetkili isim konuştu! Düzenleme yapılmazsa benzin 11 liraya çıkabilir
En yetkili isim konuştu! Düzenleme yapılmazsa benzin 11 liraya çıkabilir
Abdullah Gül de hareketlendi! Osman Kavala çağrısı yapan 10 büyükelçiden biriydi
Abdullah Gül de hareketlendi! Osman Kavala çağrısı yapan 10 büyükelçiden biriydi
DSÖ: Covid-19 nedeniyle dünya genelinde 100 binden fazla sağlık çalışanı hayatını kaybetti
DSÖ: Covid-19 nedeniyle dünya genelinde 100 binden fazla sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Uyandı hayatının şokunu yaşadı! Otomobilinin üzerine bahçe duvarı devrildi
Uyandı hayatının şokunu yaşadı! Otomobilinin üzerine bahçe duvarı devrildi
Fatih Terin 68. kez derbide görev yapacak! 25 galibiyet gördü
Fatih Terin 68. kez derbide görev yapacak! 25 galibiyet gördü