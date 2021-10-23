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Benzine 44 kuruş birden zam geliyor! İŞte yeni benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Benzine 44 kuruş birden zam geliyor! İŞte yeni benzin, motorin ve LPG fiyatları...

15 Ekim'de 14 kuruş zam gelen benzinin litresine pazartesi gecesi 44 kuruş daha zam geliyor. Yeni zamla birlikte tekrar benzinin litre fiyatı motorinin litre fiyatını geçecek...

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Akaryakıt sektöründen alınan bilgilere göre, pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere benzin fiyatına çok kallavi zam geliyor. BloombergHT'nin sektörel kaynaklarına dayandırdığı haberine göre benzine pazartesi gece yarısından itibaren 44 kuruş zam gelecek.

Benzin, motorin ve LPG'ye gelen son zamlar ve yeni fiyatlar

15 Ekim'de 14 kuruş zam gelmişti:  15 Ekim itibarıyla benzine 14 kuruşluk motorine ise 41 kuruşluk zam gelmişti.

18 Ekim'de motorine zam: 18 Ekim'de motorine 23 kuruşluk bir zam daha gelmişti.

Şu andaki motorin litre fiyatları: Bu tarihli zamlarla motorinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 7,94 liradan 8,17 liraya, Ankara’da 8,02 liradan 8,25 liraya, İzmir’de ise 8,04 liradan 8,27 liraya yükselmişti.

Benzinin şu andaki litre fiyatı: Benzinin litre fiyatı da İstanbul’da 7.78’den 7.95’e, Ankara’da 7.84’ten 8.01’e, İzmir’de 7.85’ten 8.02 liraya yükselmişti.

LPG'nin şu anki satış fiyatı: LPG otogaza da 21 Ekim itibarıyla 22 kuruşluk zam gelmişti. Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 5,95 liradan 6,17 liraya, Ankara’da 6,03 liradan 6,25 liraya, İzmir’de ise 6,05 liradan 6,27 liraya yükselmişti.

44 kuruşluk zam sonrası benzinin litre fiyatı ne kadar olacak?: Söz konusu zam gerçekleşirse benzin yeniden motorinden pahalı hale gelecek.  Benzinin litre fiyatı da İstanbul’da 7.95’ten 8.39 liraya, Ankara’da 8.45 liraya, İzmir’de 7.85’ten 8.46 liraya yükselmiş olacak

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