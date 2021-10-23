Müge Anlı'da olanlara şok benzetme! "Ucube kadınlar tavşanlar gibi çiftleşiyor!", 'Vahşi seks furyası"...

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, 'Zoo' başlıklı yazısında televizyonların gündüz kuşağındaki programları ve orada yaşananları çok ağır aşağıladı... O programlara çıkan kadınlara "Hiçbir kendini bilen erkeğin de kadın diye bakmayacağı ucubeler" diyen Engin Ardıç, yaşananları da ""Vahşi bir seks furlasına kapılmış gidiyorlar" diye tarif etti.

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Sabah yazarı Engin Ardıç, gündüz kuşağı programlarını topa tuttu...



Sabah yazarı Engin Ardıç, gündüz kuşağı programlarını eleştiren bir yazı kaleme aldı. Televizyonlardaki gündüz kuşağı programlarını eleştiren Ardıç, "Televizyonda bir tür "dedektif gazetecilik" yapan birbirinden güzel hanımların programlarına bakınız, katılanlar arasında kaç "ağzı burnu düzgün" kişi görebileceksiniz?" dedi.

Bu programlarda işlenen konulardan örnek vererek "Ölmeyi ve öldürmeyi çok seviyorlar ama öte yandan da 'vahşi bir seks furyasına' kapılmış gidiyorlar" ifadelerini kullanan Ardıç, Müge Anlı'nın programı gibi programlara katılan katınları şu sözlerle aşağıladı:

"Hiçbir kendini bilen erkeğin de kadın diye bakmayacağı ucubeler tavşanlar gibi çiftleşiyorlar. Ortada sevgi mevgi yok, dürtüler var. Yaptığının ahlaksızlık olduğunu düşünen yok, çünkü düşünce yok bir, ahlak yok iki..."

Faruk Bildirici'den Engin Ardıç'a tepki! Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Faruk Bildirici, Ardıç'ı eleştirerek, "Engin Ardıç’tan yeni bir hakaret, aşağılama, ayrımcılık. Tv’lerin gündüz programlarını eleştirmiş güya. ‘…hiçbir kendini bilen erkeğin de kadın diye bakmayacağı ucubeler tavşanlar gibi çiftleşiyorlar.’ Yazının başlığı bile ‘Zoo’" ifadelerini kullandı.

İşte Engin Ardıç'ın yazısının ilgili bölümü:

Televizyonda bir tür "dedektif gazetecilik" yapan birbirinden güzel hanımların programlarına bakınız, katılanlar arasında kaç "ağzı burnu düzgün" kişi görebileceksiniz?

Kemal Tahir bu çarpık çurpuk insanları yazdığı zaman birtakım ahmak Marksistler "Şerefli Türk proletaryasına hakaret ediyor" demişlerdi.

"Kırlardan şehirlere" diyorlardı, işte geldiler. Bağırlarına bassınlar.

"Vahşi bir seks furyasına kapılmış gidiyorlar'

Ölmeyi ve öldürmeyi çok seviyorlar ama öte yandan da "vahşi bir seks furyasına" kapılmış gidiyorlar.

O onun eniştesini, bu bunun baldızını... Yengesini, kaynını...

Ona kaçanlar, bunu kaçıranlar...

Tren yapanlar, Cem Yılmaz'ın deyimiyle...

Hiçbir kendini bilen kadının erkek diye bakmayacağı, hiçbir kendini bilen erkeğin de kadın diye bakmayacağı ucubeler...

Tavşanlar gibi çiftleşiyorlar.

Ortada sevgi mevgi yok, dürtüler var.

Yaptığının ahlaksızlık olduğunu düşünen yok, çünkü düşünce yok bir, ahlak yok iki.