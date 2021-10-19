BIST 1.418
DOLAR 9,34
EURO 10,85
ALTIN 529,76
HABER /  GÜNCEL

Osman Kavala için "Serbest bırakılsın" çağrısı yapan 10 ülkenin büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

Osman Kavala için "Serbest bırakılsın" çağrısı yapan 10 ülkenin büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

Osman Kavala için "Derhal serbest bırakılsın" çağrısı yapan ABD, Almanya, Fransa, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara'daki büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Abone ol

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, ABD dahil olmak üzere 10 ülkenin bugün duruşması yapılan Osman Kavala için sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ortak bir çağrı yayınladı.

10 ülkenin büyükelçilerinden Osman Kavala çağrısı
4 yıldır tutuklu olan Kavala'nın tahliyesinin yapılması için Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri Türkiye'ye çağrıda bulundu.

Büyükelçiler dışişleri'ne çağrıldı
ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Kavala ortak çağrısına yanıt
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Kavala ortak çağrısına yanıt
Özlem Gürses'e o küfüre savcı nasıl dava açmaz!
Özlem Gürses'e o küfüre savcı nasıl dava açmaz!
Alanyaspor gol yağmurunun yaşandığı maçta Kayserispor'u devirdi
Alanyaspor gol yağmurunun yaşandığı maçta Kayserispor'u devirdi
Pentagon ile Türkiye arasında F-35 sorununun çözümü için istişareler yürütülüyor
Pentagon ile Türkiye arasında F-35 sorununun çözümü için istişareler yürütülüyor
Türkiye 18 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 18 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Dolar rekor kırmaya devam ediyor! Altın fiyatları ne oldu?
Dolar rekor kırmaya devam ediyor! Altın fiyatları ne oldu?
Eskişehir Mahmudiye'de aç kalan köpekler milyonluk yarış atlarını parçaladı
Eskişehir Mahmudiye'de aç kalan köpekler milyonluk yarış atlarını parçaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı
İçişleri Bakanlığı'ndan taksicilere 12 kural hatırlatması
İçişleri Bakanlığı'ndan taksicilere 12 kural hatırlatması
Çin'in hipersonik füze denemesinden ABD istihbaratının haberi olmadı
Çin'in hipersonik füze denemesinden ABD istihbaratının haberi olmadı