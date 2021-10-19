Osman Kavala için "Serbest bırakılsın" çağrısı yapan 10 ülkenin büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

Osman Kavala için "Derhal serbest bırakılsın" çağrısı yapan ABD, Almanya, Fransa, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara'daki büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Abone ol

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, ABD dahil olmak üzere 10 ülkenin bugün duruşması yapılan Osman Kavala için sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ortak bir çağrı yayınladı.

10 ülkenin büyükelçilerinden Osman Kavala çağrısı

4 yıldır tutuklu olan Kavala'nın tahliyesinin yapılması için Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri Türkiye'ye çağrıda bulundu.

Büyükelçiler dışişleri'ne çağrıldı

ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.