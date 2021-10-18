İçişleri Bakanlığı'ndan taksicilere 12 kural hatırlatması

İçişleri Bakanlığı taksi şoförlerinin uyması gereken kuralların yazılı olduğu görsel hazırladı. 12 uyarının yazılı olduğu görseller taksi duraklarına, taksi bekleme yerlerine ve yolcuların görebileceği diğer yerlere asılacak.

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81 il valiliğine gönderilen görseller, aynı zamanda Türkiye'de yaşayan yabancılar ile misafir olan turistlerin anlayabileceği şekilde yabancı dillerde de tasarlandı.

Afişler çeşitli noktalarda yer alacak

Görseller, ülke genelinde taksi duraklarına, taksi bekleme yerlerine ve yolcuların görebileceği diğer yerler ile taksilerde yolcuların görebileceği uygun alanlarda (koltuk arkası cep vb.) bulundurulacak; ilgili kurumların resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

Hedef caydırıcılığı artırmak

Bakanlık, taksi şoförlerine 12 kuralın hatırlatıldığı söz konusu görsellerle farkındalığı, caydırıcılığı ve denetimlerin etkinliğini artırmayı hedefliyor.

12 kuralda ne diyor

1- Sadece belediyeden aldığınız çalışma izni kapsamındaki bölgede faaliyetinizi yürütmelisiniz.

2- Taşımanın başlangıcında taksimetreyi açmayı unutmamalısınız.

3- Köprü geçiş, otoyol gibi yol kullanım ücretleri dışında ek ücret talep etmemelisiniz.

4- Kısa-uzun mesafe, trafik yoğunluğu ve iklim şartı gözetmeksizin yolcunun seyahat talebini karşılamalısınız.

5- Yerli ve yabancı yolculara aynı özende hizmet sunmalısınız.

6- Yolcu farklı bir güzergah belirtmediği sürece en kısa yolu tercih etmelisiniz.

7- Yolcu gideceği adresi bilmiyorsa ona en kısa güzergahı sunmalısınız.

8- Yolcuyla gideceği adres veya güzergah dışında diyaloğa girmemeye özen göstermelisiniz.

9- Araç içinde sigara içmemeli ve yüksek sesle müzik dinlememelisiniz.

10- Trafik kurallarına uymalı, emniyet kemerinizi mutlaka takmalısınız.

11- Davranışlarınızda kamunun huzurunu gözetmelisiniz.

12- Temizlik-maske-mesafe kurallarına uymalı, aracınızı temiz tutmalısınız.