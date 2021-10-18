ABD ve Fransa ile anlaşan Yunanistan'dan açıklama: 20 yıl önceki Türkiye yok

ABD ve Fransa ile anlaşmalar imzalayan Yunanistan, günümüz Türkiye'sinin o emir verdikleri eski Türkiye olmadığını adeta itiraf etti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Günümüzün Türkiye'si 20 yıl önceki hatta NATO'ya 1952'de katılan ülke değil "dedi.

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Son dönemde Türkiye karşıtı söylemlerini artıran ve hem Fransa ile hem de ABD ile savunma sanayi anlaşmaları ve işbirliklerine imza atan Yunanistan'dan itiraf gibi bir açıklama geldi. Türkiye'nin bağımsız ve çıkarlarını koruyan adımlar atarak ilerlemesini hazmedemeyen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın adeta eski Türkiye özlemi depreşmiş gibi. Bundan dem vuran Dendias, kontrol altında tutulan Türkiye'yi 'ideal Türkiye' gibi göstermeye kalktı.

"Türkiye ne 1952'deki ne de 20 önceki Türkiye değil"

Kathimerini gazetesine konuşan Dendias, ABD Kongresi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Bob Menendez'in Türkiye karşıtı tutumunu değerlendirdi. Dendias, "Senatör Menendez, Türkiye karşısında duruşunu net sergiliyor. Öte yandan ABD yönetimindeki bazı yetkililer hedeflerinin Türkiye'yi kaybetmemek olduğunu söylüyorlar. Fakat bu yaklaşımın modası geçti. Türkiye, son teknoloji NATO dışı silahlar satın alıyor, Batı'dan bağımsız nükleer reaktör inşa ediyor, Suriye ve Libya'da müttefik olmayan güçlerle işbirliği yapıyor. Günümüzün Türkiye'si 20 yıl önceki Türkiye değil ve hatta NATO'ya 1952'de katılan ülke değil" ifadesini kullandı.

"Amacımız türkiye'yi karşımıza almak değil"

Nikos Dendias, "ABD ile yaptığımız anlaşma doğrudan bir üçüncü partiye ya da Türkiye'ye karşı değil. Elbette Türkiye kendisini saldırgan taraf olarak görmüyorsa. Genişlemeci, Neo-Osmanlı ve İslam merkezli tutumu sayesinde bütün yakın komşularından uzaklaştı. Bunda gerçekten ders çıkarılması gereken bir başarı var. Bir ülke birkaç yılda onlarca yıldır kurduğu ilişkileri nasıl yıkabildi?" dedi. Dendias ayrıca Yunanistan'ın Türkiye'yi karşısına almak ya da onu uzaklaştırmak gibi bir amacı olmadığını da dile getirdi.