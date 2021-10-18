BIST 1.418
DOLAR 9,31
EURO 10,81
ALTIN 529,33
HABER /  GÜNCEL
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Şok’ta
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Şok’ta

Erkan Özerman medeni durumu evli mi çocuğu var mı?

Erkan Özerman medeni durumu evli mi çocuğu var mı?

84 yaşında olan Erkan Özerman hakkında bugün 2. Sayfa'da akıl almaz iddialar ortaya atıldı. Best Model finalistlerinden olan Elmas Yıldız ve Barış Aslan'ın iddialarına göre erkek yarışmacılara bir otel ayarlandı ve Erkan Özerman'a masaj yapmaları istendi. Yapmayanlar ise dereceye bile giremedi. Peki kimdir Erkan Özerman?

Abone ol

Bugün magazin programı 2. Sayfa'da akıl almaz iddialar hava uçuştu. İddiaların sahibi ise Best Model finalistlerinden olan Elmas Yıldız ve Barış Aslan'dı. Organizasyonda görevli bir kişi bize mesaj attı: ‘Erkan Özarman’a masaj yapmak isteyen var mı?’ diye… Ahlaksız teklifi kabul etmeyince, dereceye bile giremedik” diyen Elmas Yıldız'ın anlattıklarını erkek yarışmacı Barış Aslan doğruladı. Barış Arslan ise Elmas'a söyledikleri doğru hem de ben o ahlaksız teklifleri kabul etmediğim için derece alamayacağım konusu tamamen doğru diyerek ağızları açık bıraktı. İddiaların hedefinde olan Erkan Özerman'dan henüz bir açıklama yok. Peki kimdir Erkan Özerman, kaç yaşında, evli mi, eşi ve çocukları var mı? 

Elmas Yıldız, organizasyon sorumlusunun erkek yarışmacılara ‘Erkan Özerman’a kim masaj yapmak ister?’ şeklinde mesajlar attığı ve olumsuz cevaplar karşılığında ‘Yarışmada görürsün’ dendiğini ileri sürdü.

Programa telefonla bağlanan Best Model yarışmacılarından Barış Arslan, söyledikleri ile Elmas Yıldız'ı destekledi:

"Hem Organizatör Aydın Bey'in Elmas'a söyledikleri doğru hem de ben o ahlaksız teklifleri kabul etmediğim için derece alamayacağım konusu tamamen doğru. Bizzat kulaklarımla duydum bunları. Telefonda mesajlaşılarak bana bunlar söylendi. Elmas konusu yüzyüze konuşuldu.Bazıları 2-3 ödül birden aldı. Asla o ödülü yakıştıramayacağınız ikişer, üçer ödül aldı. Bu Best Model tarihinde yoktur yani bu kadar aynı kişinin üst üste derece aldığı...Ben şok oldum sahnede. "

Erkan Özerman'ın bilinen bir evliliği ve çocuğu yoktur.

Erkan Özerman kimdir: Erkan Özerman, (d. 4 Kasım 1938, İstanbul), Türk prodüktör, organizatör ve sanatçı menajeridir.

Galatasaray Lisesi ve Université Paris VIII Sosyoloji Fakültesi, Paris Siyasal Okulu'ndan mezun oldu.

Çeşitli gazetelerde sinema ve tiyatro eleştirmenliği, magazin yazarlığı yaptı. Ayrıca Ankara Radyosu'nda eğlence programları direktörlüğü görevlerinde de bulundu.

Türkiye'de eğlence sektöründe önemli gece kulübü ve diskoteklerin kurucusu olarak önem teşkil eder. 1976 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali Başkanı, 1979 Fransız - Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989 Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanı'dır.

ÖNCEKİ HABERLER
İki otomobil devi Türkiye'de üretip dünyaya satacak
İki otomobil devi Türkiye'de üretip dünyaya satacak
Haftanın Fırsat Ürünleri Şok’ta
Haftanın Fırsat Ürünleri Şok’ta
Karikatürist ve yazar Yalçın Turgut Balaban hayatını kaybetti! Ölüm sebebi...
Karikatürist ve yazar Yalçın Turgut Balaban hayatını kaybetti! Ölüm sebebi...
NASA'nın yeni gönderdiği uzay gemisinde Orhan Pamuk'tan alıntı ve Türk atasözü!
NASA'nın yeni gönderdiği uzay gemisinde Orhan Pamuk'tan alıntı ve Türk atasözü!
ABD'de sayı yükseliyor! Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 724 bin 323'e çıktı
ABD'de sayı yükseliyor! Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 724 bin 323'e çıktı
Kağıthane'de 1700 liralık hesap tartışması cinayetle sonuçlandı
Kağıthane'de 1700 liralık hesap tartışması cinayetle sonuçlandı
Raflarda yerini aldı! 100 çeşit var: Kilosu 30 TL'ye satılıyor
Raflarda yerini aldı! 100 çeşit var: Kilosu 30 TL'ye satılıyor
İzmir'de evinde vurulmuş halde bulunmuştu! Rıfat eşiyle boşanma aşamasındaymış
İzmir'de evinde vurulmuş halde bulunmuştu! Rıfat eşiyle boşanma aşamasındaymış
Masterchef Araz evli mi eşi Ecem Aknam kimdir yaşı kaç?
Masterchef Araz evli mi eşi Ecem Aknam kimdir yaşı kaç?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola Meclisi'nde konuştu: Sömürgecilik lekesi olmayan milletiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola Meclisi'nde konuştu: Sömürgecilik lekesi olmayan milletiz