Masterchef Araz evli mi eşi Ecem Aknam kimdir yaşı kaç?

Masterchef 2021 ana kadrosuna yedeklerden giren son isim ilk bölümden beri iddiası ile konuşulan yarışmacı Araz Aknam oldu. Ana kadroya giren Araz Aknam kimdir, aslen nereli kaç yaşında soruları merak edildi. İran Azerisi olan Araz Aknam çiçeği burnunda evli, eşi ise Ecem Aknam'dır.

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TV8 ekranlarında fırtınalar estiren Masterchef 2021'in ana kadrosuna giren son isim Araz Aknam oldu. Yarışmaya yedeklerden giren Araz Aknam 30 yaşında ve aslen İranlı. İraz Azerisi olan Masterchef Araz Akman Ecem Aknam ile evli. Yurt dışında bir çok yerde çalışan Araz küçük yaşya mutfağa gönül vermiş yarışmacılardan.

MasterChef Türkiye'nin yeni yarışmacısı Araz Aknam, İran'ın Başkenti Tahran'da 26 Temmuz 1990 günü dünyaya gelmiştir. Babası İran Azerisi olan Araz'ın annesi Türktür. Tam adı, Araz Aghnami Aknam'dır. Türk Milli Amerikan Futbol Takımı'nda 90 numaralı formayı terletmiştir.

Araz Aknam kimdir: İran'da dünyaya gelen Araz, 6 yaşına kadar burada yaşayıp eğitim için İstanbul'a gelmiştir. Üniversiteden mezun olduktan sonra ABD'ye 2012 yılında taşınana Araz, burada 4 yıl yaşayıp 2016'da İstanbul'a dönüş yapmıştır.

Araz Aknam eğitimi: İnşaat mühendisi olan Araz Aknam, 2012 yılında Yeditepe Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Fenerbahçe kongre üyesi olan Araz, iyi derece İngilizce, Türkçe, Farsça ve Azerice bilmektedir. Araz, az da olsa Almanca ve İspanyolca da bilmektedir.

Diğer yarışmacılarla yan yana geldiğinde bir hayli uzun ve cüsseli duran Araz Aknam'ın boyu ve kilosu merak edilmektedir. Araz Aknam boyu 1.99, kilosu ise 128'dir.

Araz Aknam spor hayatı: Birçok sporla ilgilenen MasterChef Araz, geçmişte profesyonel şekilde karate ile ilgilenmiştir. Bunun yanı sıra baskebol oynayan Araz, 1196 ve 2001 yıllarında bir ulusal, üç yerel şampiyonluk kazanmıştır. Araz'ın oynadığı takımlar arasında Tekelspor, Fenerbahçe SK, Tofaş SK, DSİ Spor, Tubesk yer almaktadır.

1998-2002 yılları arasında lisanslı olarak yüzücülük yapan Araz, fiziği senedeniyle üniversitedeki antrenörler tarafından fark edilmiştir ve Amerikan Futboluna adım atmıştır.

2008 yılında Yeditepe Eagles'ta oynayama başlayan MasterChef Araz, zaman içerisinde Türkiye Ligi'nde dikkat çeken bir oyuncu olmayı başardı. Kolej futbolu kariyerinde 3 kez UniLig 1. Lig Bronz madalyası ve Unilig 2. Lig Altın madalya unvanına sahiptir.

Türk Milli Takımıyla ilk resmi maçına 2012 yılında çıkan Araz, Türk Milli Takımı'nın Romanya'yı 61-0 yendi maçta forma giymiştir. Mayıs 2016’da Offensive Tackle olarak oynamak üzere Koç Rams’e transfer oldu.

Wroclaw’da IFAF Avrupa Şampiyonlar Ligi Final Four maçında bir Türk takımının Türk Amerikan Futbolu tarihinde “ilk kez” 3. olduğu maçta oynadı.

MasterChef Araz Başarıları Ve Madalyaları

3x Karate-Do Küçükler Ligi Marmara Şampiyonası (1998,1999,2000)

Karate-Do Türkiye Şampiyonası-Küçük Kategori, Bronz Madalya (1999)

Türkiye Gençler Basketbol Ligi MVP’si (2006)

Türkiye Gençler Basketbol Şampiyonası, Gümüş Madalya (2006)

Tekirdağ Slam-Smaç Yarışması birincisi (2011)

2x Türkiye Uni-Lig 1.Lig, Bronz Madalya Sahibi (2009,2012)

Türkiye Uni-Lig 2.Lig, Altın Madalya Sahibi (2011)

Takım Türkiye Milli Oyuncusu (2012-Günümüz)

IFAF Avrupa Şampiyonlar Ligi, Bronz Madalya Sahibi (2016)

Araz Aknam evli mi eşi kimdir:

MasterChef 2021 kadrosuna yedeklerden giren Araz, voleybolcu Ece Alıcı ile evlidir. Çift, sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşım yapmaktadır.

MasterChef 2021 yarışmacısı Araz Aknam, Instragram’da “arazagak” kullanıcı adıyla yer alıyor. Başarılı yarışmacının şimdilik 55.7 bin takipçisi bulunmaktadır.