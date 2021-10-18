İstanbul'da dehşet! 4 yaşındaki oğlunun kemiklerini kırdı: Anne her şeyi anlattı: Sebebi şok etti

İSTANBUL'da 4 yaşındaki oğlunu ağladığı için koltuğun üstüne fırlatan baba çocuğun kemiklerini kırdı. Annenin şikayeti sonrası tutuklanan baba hakkında, “kasten yaralama” suçundan 6 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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İstanbul Beyoğlu’da iki çocuğu ve eşiyle birlikte yaşayan Velat K. 4 yaşındaki oğlu Toprak’ın ağlamasına sinirlendi. Sinirlerine hakim olamayan baba Velat K. oğlunu kollarından tutarak koltuğun üstüne fırlattı. Koltuğun üstüne fırlatılan çocuk daha çok ağlamaya başlayınca, anne Gizem K. oğlunu hemen hastaneye götürdü. Yapılan muayenede çocuğun vücudunda kırıklar tespit edildi. Oğlunun vücudunda kemik kırıkları olduğunu duyan anne Gizem K. ise soluğu savcılıkta aldı. Velat K.’den şikayetçi olan Gizem K. kocasının cezalandırılmasını istedi.



Şikayet sonrası gözaltına alınan Velat K. oğlunu yaralama kastının olmadığını söyleyerek suçlamaları reddetti. İfadesinin ardından tutuklanması istemi ile Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Velat K., “alt soya karşı kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında yürütülen soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan Velat K.’nin, “alt soya karşı kemik kırığına sebep verecek şekilde kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanması talep edildi.



Hayati fonksiyonları ağır derecede etkilendi

Hazırlanan iddianamede, Velat K.’nin iki çocuğu olduğu ve mağdur Toprak’ın küçük oğlu olduğu belirtildi. Olay günü mağdur Toprak K.’nin ağlamaya başladığı anlatılan iddianamede, “Şüphelinin sinirlenerek öz oğlu mağduru tutup kaldırarak şiddetle orada bulunan koltuğa denk gelecek şekilde fırlatmak suretiyle Adli Tıp Kurumu raporuna göre basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ölçüde kemik kırıklarına sebebiyet verecek şekilde mağduru yaraladığı” ifadeleri kullanıldı. İddianamede, küçük çocuğun vücudunda oluşan kırıkların hayati fonksiyonlarını ağır derecede etkileyecek şekilde olduğu belirtildi. Baba Velat K.’nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.