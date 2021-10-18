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Azize Polat kimdir kaç yaşında eski hali nasıldı 30 kilo verdi

Azize Polat kimdir kaç yaşında eski hali nasıldı 30 kilo verdi

Masterchef 2021'in yedeklerden ana kadrosuna giren son ismi Azize Polat bu hafta eleme adayları arasına girdi. Arkadaşları tarafından ilk haftadan potaya sokulan Masterchef Azize 35 yaşında ve aslen Adanalı. 3 çocuğu olan Azize Polat'ın eşi hakkında henüz bir bilgi yok.

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MasterChef Azize merak edilen isimlerden biri oldu. Yedeklerden kadroya dahil olan ve ilk girdiği hafta arkadaşları tarafından eleme potasına sokulan Azize Polat aslen Adanalı. Peki, MasterChef Azize kimdir, kaç yaşında? Masterchef Azize Polat instagram hesabında azizeepolatt adresini kullanıyor. İşte hakkında merak edilenler

Azize Polat, 35 yaşında bir ev hanımı. Aslen Adanalı olan MasterChef Azize, Adana da Yüreğir 75. Lisesinden mezun oldu.

3, 10, 14 yaşlarında üç çocuk annesi olan Azize Polat, iki kez başvurduğu MasterChef Türkiye yarışmasına üçüncü başvurusunda kabul edilmiştir. Yarışmaya gelebilmek için 30 kilo verdiğini ifade etmiştir.

Herhangi bir aşçılık eğitimi almamış olan Azize Polat, evlendiği zaman hiçbir şey bilmediğini, kendisine kimsenin bir şey göstermediğini, bu yüzden mutfağa dair ilgisi başladığını belirtmiştir.

Final turuna nasıl kalmıştı: 

Azize Polat, eleme turunda şeflere dana ciğerli içli köfteyi altında sarımsaklı süzme yoğurt, patates kızartması ve acı yağ ile servis etmiştir.

Şeflerin beğenisini kazanan Azize Polat, üç evet ile bir sonraki tura geçmişti.

Üçlü düello turunda Serter ve Fatma isimli yarışmacılar ile eşleşti.

Bu turda yarışmacılardan Erzurum mutfağına özgü kadayıf dolması hazırlamaları istendi.

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