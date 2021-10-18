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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Suç duyurusunda bulunuyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Suç duyurusunda bulunuyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kılıçdaroğlu’nun kamu görevlilerini hedef alan sözleri için "Suç duyurusunda bulunuyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: (Kılıçdaroğlu’nun kamu görevlilerini hedef alan sözleri) Vesayet ve paralel yapı algısı oluşturmaya çalışarak vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın her kesimini tehdit eden ve şaibe altında bırakanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Bu paralel yapılara hesap sorulmalıdır. Zalimleri bağışlamak milletimize cefadır.

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