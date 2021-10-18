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Çaykur Rizespor 160 gündür galibiyete hasret

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çaykur Rizespor 160 gündür galibiyete hasret

Süper Lig'in ilk 9 haftasını 1 puanla geride bırakan Çaykur Rizespor, 160 gündür galibiyet alamayarak Süper Lig'e tarihinin en kötü başlangıcını yaptı.

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Çaykur Rizespor, 2021-2022 sezonunda sadece ligin 2. haftasında Fatih Karagümrük ile evinde 0-0 beraber kalarak 1 puan aldı. Süper Lig’in 9. haftasını da GZT Giresunspor’a karşı 2-0’lık mağlubiyet ile tamamlayan Çaykur Rizespor, 9 maçtır hanesine sadece 1 puan yazdırarak tarihinin sezona en kötü başlangıcını yaptı.

Son galibiyetini 2020-2021 sezonunun 41. haftasında 11 Mayıs 2021 tarihinde 5-4’lük skorla Gaziantep FK karşısında alan Çaykur Rizespor 160 gündür taraftarını güldüremedi.

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