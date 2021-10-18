BIST 1.413
DOLAR 9,28
EURO 10,78
ALTIN 526,40
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Şok’ta

3 aydır her yerde aranıyordu Afyonkarahisar'da kafası bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
3 aydır her yerde aranıyordu Afyonkarahisar'da kafası bulundu

Afyonkarahisar’da 3 ay 10 gündür kayıp olan 40 yaşındaki şahısın vahşice öldürülerek toprağa gömülü cesedinin kafatası, yabancı uyruklu bir çoban tarafından hayvan otlattığı sırada merada bulundu.

Abone ol

Afyonkarahisar’ın Fathibey kasabasında 9 Temmuz gece saat 22.00 sıralarında bir arkadaşıyla buluşmak üzere evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 40 yaşındaki Osman Gönk her yerde aranıyordu.

Merkeze bağlı Burhaniye köyünde bu sabah yabancı uyruklu M.F. isimli çoban tarafından Osman Gönk’ün toprağa gömülü vaziyetteki cesedinin kafatası bulundu.

Kafasını çoban buldu

Vahşice öldürülen şahsın kafatasını bulan çoban durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine cesedin gömülü olduğu araziye gelen jandarma ekipleri kepçe yardımı ile Gönk’e ait olduğu tespit edilen cesedi çıkartarak otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürdü.

Pantolon ve ayakkabı da bulundu

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından bölgede yapılan araştırmada Osman Gönk'e ait olduğu değerlendirilen pantolon ve ayakkabı da bulundu.

Ayrıca arazide yaklaşık 50 santimetre kazılı çukur ve çukur etrafında gömülü insana ait kafatası ve kemik parçaları tespit edildi.

Kaybolduktan 3 ay 10 gün sonra cesedi bulanan Osman Gönk’ün cinayet zanlılarının bulunması için jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
1991 model Tofaş Doğan L marka 7 bin 779 kilometrede! 24 yıldır trafiğe çıkartılmıyor
Foto Galeri 1991 model Tofaş Doğan L marka 7 bin 779 kilometrede! 24 yıldır trafiğe çıkartılmıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Ümit: Bugün olsa Sabah'a söyleşi vermem
Ahmet Ümit: Bugün olsa Sabah'a söyleşi vermem
Haftanın Fırsat Ürünleri Şok’ta
Haftanın Fırsat Ürünleri Şok’ta
1 kıtalık kısa 29 Ekim şiirleri yeni Cumhuriyet Bayramı şiirleri
1 kıtalık kısa 29 Ekim şiirleri yeni Cumhuriyet Bayramı şiirleri
Konya'da karın ağrısıyla gitti iğrenç olay ortaya çıktı! Ağabey bakın ne ceza aldı: Evde kimse olmayınca...
Konya'da karın ağrısıyla gitti iğrenç olay ortaya çıktı! Ağabey bakın ne ceza aldı: Evde kimse olmayınca...
Erkan Özerman kimdir kaç yaşında evli mi eşi ve çocukları var mı?
Erkan Özerman kimdir kaç yaşında evli mi eşi ve çocukları var mı?
Ahmet Davutoğlu'nun bindiği asansör yere çakıldı! Belinde ciddi sıkıntı var
Ahmet Davutoğlu'nun bindiği asansör yere çakıldı! Belinde ciddi sıkıntı var
Selahattin Demirtaş: Erdoğan çözüm sürecini bitirdiği için bin pişman
Selahattin Demirtaş: Erdoğan çözüm sürecini bitirdiği için bin pişman
Erkan Özerman masaj olayı nedir yarışmacılara ahlaksız teklif
Erkan Özerman masaj olayı nedir yarışmacılara ahlaksız teklif
Diyarbakır'da 15 öğrenciye cinsel tacizle suçlanan öğretmen açığa alındı
Diyarbakır'da 15 öğrenciye cinsel tacizle suçlanan öğretmen açığa alındı
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan isyan etti CHP'li ve HDP'li belediyelerde yüzbinlerce insan mağdur
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan isyan etti CHP'li ve HDP'li belediyelerde yüzbinlerce insan mağdur