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Vakalar artıyor! Trabzon'da "güzelavrat" otundan zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Vakalar artıyor! Trabzon'da "güzelavrat" otundan zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

GİRESUN'un ardından bir zehirlenme vakası da Trabzon da yaşandı. Kentte ıspanağın içerisinde bulunan "güzelavrat" otundan 2 kişinin hastanelik olduğu bildirildi. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Köksal Hamzaoğlu, başka vakaların da olduğunu belirtti.

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Trabzon'da, yedikleri ıspanak içerisinde bulunan "güzelavrat" otu olarak bilinen "atropa belladonna" nedeniyle zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı.

Bulanık görme şikayetiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 2 kişinin "güzelavrat" otundan zehirlendiği belirlendi. Şikayetleri öncesi ıspanak yedikleri öğrenilen 2 kişi, tedavi altına alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Köksal Hamzaoğlu, AA muhabirine, bölgede ıspanaktan dolayı birkaç gündür başka vakalar da olduğunu söyledi.

Giresun'da da benzer vakalar olduğunu belirten Hamzaoğlu, "Ispanak içerisinde ıspanağa çok benzeyen, halk arasında 'güzelavrat' otu diye bildiğimiz bir yiyecek var. O yiyecek, karıştığı zaman atropin dediğimiz bir zehirlenme türüne benzer birtakım belirtiler verebilmektedir." dedi.

Hamzaoğlu, zehirlenme şikayeti üzerine hastaneye gelen vatandaşların görme şikayeti yaşadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"2 hastamızın bize müracaatlarıyla vakaları tespit etmiş olduk. Kontrol altındalar, acil servisimizde müdahale edildi. Biz bu ıspanağın menşeini, nereden geldiğini, ilimizde nerelere dağıtıldığını anlamaya, bulmaya çalışıyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibat halindeyiz, ıspanağın dağıtıldığı ve satıldığı yerleri araştırıyoruz."

Market ve bakkallardan ıspanak almayın

Daha fazla kişinin zehirlenmemesi için çalışmalar yaptıklarını da aktaran Hamzaoğlu, "En azından biz araştırmalarımızı yapana kadar vatandaşlarımızın da bir müddet market ve bakkallardan ıspanak almamalarını istiyoruz. Araştırmalarımız neticelenince vatandaşlarımızla paylaşacağız." ifadesini kullandı.

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