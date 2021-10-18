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TURKOVAC aşısı 2 doz Sinovac aşısı olmuş gönüllülere uygulanmaya başlandı

TURKOVAC aşısı 2 doz Sinovac aşısı olmuş gönüllülere uygulanmaya başlandı

 Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen ve faz-3 çalışmaları devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı "TURKOVAC", 2 doz Sinovac aşısı olmuş ve Kovid-19'a yakalanmamış gönüllülere 3. doz olarak uygulanmaya başlandı.

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ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, faz-3 çalışmalarına devam edilen yerli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC, ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde gönüllülere uygulanıyor.

Faz-3 çalışmaları kapsamında, daha önce 2 doz Sinovac aşısı olmuş ve Kovid-19'a yakalanmamış 18-59 yaş arası gönüllülere, 3. doz hatırlatma uygulaması olarak TURKOVAC yapılıyor.

İlk gönüllüye 3. doz olarak uygulanan TURKOVAC'ın faz-3 çalışmaları hakkında bilgiler veren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, faz-3 kapsamında daha önce aşı olmayan gönüllülere TURKOVAC'ın uygulandığını ama artık 2 doz Sinovac aşısı olan gönüllülere de hatırlatma dozu olarak yerli aşının uygulanmaya başlandığını belirtti.

Faz-3 çalışmaları kapsamında gönüllülerde ciddi hiçbir yan etkinin görülmediğini vurgulayan ve tüm vatandaşları TURKOVAC aşısı için gönüllü olmaya davet eden Yıldız, "2 doz Sinovac aşısı olmuş ve Kovid-19'a yakalanmamış 18-59 yaş arası gönüllülerimiz, TURKOVAC'a 3. doz uygulaması olarak e-nabız üzerinden veya 0352 438 00 67 telefon numarasından bizlere ulaşabilir." ifadelerini kullandı.

Gönüllü Erdoğan Özkan ise 2 doz Sinovac aşısının ardından 3. dozda TURKOVAC gönüllüsü olduğunu anlattı.

Yerli aşı çalışmasına destek olduğu için mutlu olduğunu aktaran Özkan, vatandaşların gönül rahatlığıyla TURKOVAC yaptırabileceklerini kaydetti.

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