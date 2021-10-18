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Yeni Akit yazarı zamları böyle savundu! Biz sabah kahvaltısında, akşam yemeğinde mazot içmiyoruz

Yeni Akit yazarı zamları böyle savundu! Biz sabah kahvaltısında, akşam yemeğinde mazot içmiyoruz

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, 'Elektrik, doğalgaz, akaryakıt, her şey % 40 zamlandı mı?' başlıklı yazısına gelen eleştirilere kızdı ve zamlarla ilgili "Biz sabah kahvaltısında, akşam yemeğinde mazot içmiyoruz" dedi.

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Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, 'Zamlar konusunda okurlar ne düşünüyor' başlıklı bugünkü yazısında "Elektrik, akaryakıt ve doğalgaz resmi tarifelerini yılbaşı ve 15 Ekim itibariyle verip, aradaki farkı hesaplayıp, En yüksek zam bile yüzde 25 civarında. Her şeye yüzde 40 zam geldi algısı yanlış” dedi.
Karahasanoğlu, 'Bir kul' rumuzlu okurun “Sayın yazar hakikaten çok güzel yazıyorsunuz. Lakin; mazota zam geldiğinde mazotla çalışan traktörden dolayı çiftçinin üretim maliyeti artar. Mazotla çalışan kamyon dolayısıyla üretilen ürünün nakliye maliyeti artar. Neticede enflasyon artar…” yorumunu yaptığını aktardı.

Karahasanoğlu, yoruma şu cevabı verdi: “Mazota gelen zammın, mazotla taşınan ürünlere de fiyat eklemesi yaptığını söylüyor, okurumuz. Aksini iddia eden yok ki? Ama bu okurumuz, şöyle sanıyor olmalı: Mazota gelen zam, ayrı… Mazotla taşınan ürünlere gelen zam ayrı… Birini diğeri ile toplayıp, sonra toplam üzerinden enflasyon hesaplanmalı!

Toplayıp, kaç tane ürün için toplama yaptı iseniz, bütçedeki ağırlığına göre bölerseniz olur da.. ‘Toplayıp, öylece enflasyon rakamını buldum’ derseniz.. Kusura bakmayın, enflasyonu çıkartmış olmazsınız…
Bu mantıkla, enflasyonun %1 olduğu ülkelerde bile, 100 maldaki ayrı ayrı % 1’lik zamları topladığınızda, %100 enflasyon çıkartmış olursunuz…
Bunun da ne kadar saçma bir şey olduğunu izaha bile gerek yok…
Ve hatırlatayım ‘Bir kul’a: “Biz sabah kahvaltısında, akşam yemeğinde mazot içmiyoruz. Mazota gelen zam, soframıza koyduğumuz zorunlu ürünlerin fiyatlarına maliyet eklediği için önemli… Yoksa, bize ne mazottaki zamdan!”

Karahasanoğlu, ‘Sade vatandaş’ rumuzlu okurunun "Ali dayı, rakamları boş ver, bir zahmet halka in. Evdeki hesap çarşıya uymuyor.” yorumuyla ilgili de şunları yazdı:
"Yoruma bakar mısınız?
'Rakamları boşver' diyor…
Sanki uzaydan rakamlar veriyorum…

Resmi olarak açıklanan ve fatura düzenlenirken asla farklı fiyat uygulanamayacak tarifeleri veriyorum… Yılbaşı ile 15 Ekim kıyası yapıyorum… Okurumuz bana, ‘Çarşıya gidince, bu fiyatlar öyle çıkmıyor’ diyor.
Afedersiniz, çarşıda elektrik mi satılıyor? Doğalgaz mı satılıyor? Benim verdiğim örnekler, faturalandırılan, zorunlu giderlere ait, günlük ihtiyaçlarımızın en önemlileri…
Derseniz ki, ‘Elektrik, doğalgaz, akaryakıt konusunda haklısın. Ben peyniri, ekmeği, sütü söylüyorum’ diye… O zaman bir başka yazıda, onları da söyleriz."

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