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Çalışma Bakanı Vedat Bilgin duyurdu: Eğitim yardımı ödemeleri cuma günü

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin duyurdu: Eğitim yardımı ödemeleri cuma günü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şehit çocuklarına eğitim öğretim yardımı ödemelerini duyurdu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin:

Aziz hatıraları milletimizin sinesinde yer alan şehitlerimizin çocuklarının ve harp/vazife malullerimizin hem kendileri hem de çocukları için 2021-2022 eğitim öğretim yardımı ödemelerini 22 Ekim 2021 Cuma günü gerçekleştireceğiz.

Bu kapsamda, ilköğretim için 2.697 TL, ortaöğretim için 4.045 TL, yükseköğretim için 5.394 TL olmak üzere toplam 19.501 öğrencimize 73.6 milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapacağız. Sevgili öğrencilerimize derslerinde başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin."

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